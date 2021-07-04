أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

شهدت أجنحة دور النشر المشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ52، إقبالا ضعيفا من قبل رواد المعرض، وذلك على الرغم من الإقبال الكثيف في أول وثاني أيام المعرض، منذ انطلاقه الخميس الماضي.

وفي نفس السياق؛ لم تشهد بعض الأجنحة أي زوار لساعات طويلة على مدار اليوم، على عكس معرض كتاب الطفل، جناح الأزهر، وسور الأزبكية، فجميعها لا تخلو منهم حركة البيع والشراء، ولا رواد المعرض.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أشارت إلى أن حجز تذاكر المعرض والحصول عليها سيكون بالمجان هذا العام، مع الحرص على زيادة عدد أيام المعرض دعما لصناعة النشر والكتاب، لافتة إلى أن المنصة الرقمية المستحدثة تشمل كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض، كما تضم المحتوي الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة.

ولفتت إلى أنه سيتم إقامة غرفة عمليات دائمة للمعرض وخدمة دعم فني وخدمة عملاء "أون لاين" على المنصة وعلى تطبيق "الواتس آب"، وكذلك تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، والسماح لهم بالدخول بصحبة مُرافق من جميع بوابات الدخول، مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية المتعارف عليها؛ حرصا على الصحة العامة، ومنها ارتداء القناع الطبي، وقياس درجة الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم ومسافات التباعد الآمنة، كما تم تحديد حدٍ أقصى للطاقة الاستيعابية لكل قاعة عرض من القاعات الأربع ومراعاة مسافات التباعد بين أجنحة العارضين.

تجدر الإشارة إلى أن معرض هذا العام يقام على مساحة 80 ألف متر مربع، ويبلغ عدد الأجنحة به 756 جناحاً، تضم 823 دار نشر، حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 344 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 40 ناشراً، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال) 47 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (وسائل تعليمية) 27 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 98 دار نشر، وعدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1.

كما يشارك في المعرض من ذوي القدرات الخاصة 5 أفراد، و11 ناشرا لمبادرة وزارة "ثقافتك كتابك"، كما يشارك في المعرض هذا العام 25 دولة من مختلف قارات العالم، ويشمل المعرض فعاليات مهمة وبارزة في البرنامج الثقافي في سبعة مسارات.

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