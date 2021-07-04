السعودية: 10 آلاف ريال غرامة محاولة الوصول للمسجد الحرام دون تصريح

صرّح مصدر مسئول بوزارة الداخلية السعودية بأنه بناء على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المعتمدة للحد من تفشي الوباء خلال موسم حج هذا العام 1442هـ، سيتم مخالفة كل من يتم ضبطه محاولاً الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، وذلك بدءًا من تاريخ 25/ 11/ 1442هـ، حتى نهاية يوم 13 من ذي الحجة، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، أهاب المصدر بالمواطنين والمقيمين كافة، الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطـرق والممرات المؤدية إلى المسجـد الحرام والمشاعر المقدسة لمنع وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق جميع المخالفين.

بدء المرحلة الثانية للتسجيل

وفي وقتٍ سابق، أكدت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك الحج لهذا العام 1442هـ، وزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن إطلاق المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني لاختيار حجاج هذا العام 1442هـ، مؤكدة أن القبول النهائي لحجاج هذا العام يعتمد على توافر الاشتراطات والمعايير والأماكن المتاحة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت الوزارة السعودية أنه يتم خلال المرحلة الثانية استعراض الضوابط والشروط، قبل صدور تصريح الحج، مشيرة إلى وصول رسائل نصية للمؤهلين للحج حسب فئات المفاضلة.

قصر الحج على المواطنين والمقيمين بسبب كورونا

وقررت وزارة الحج والعمرة قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ، على المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط، بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وظهور تحورات جديدة له.

وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عامًا) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.