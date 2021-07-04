الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جاء الأخير في الإيرادات.. رفع فيلم «ثانية واحدة» من دور العرض غدا

ثانية واحدة
ثانية واحدة

حقق فيلم "ثانية واحدة"، أمس السبت، إيرادات بلغت 566 جنيها، حيث احتل المركز الخامس والأخير في قائمة الأفلام المعروضة حاليا. 

وعلمت “الدستور”، أن الشركة الموزعة للفيلم قررت رفعه بشكل نهائي من كافة دور العرض المختلفة، غدا الاثنين، وذلك استعدادا لاستقبال الأفلام الجديدة ومنها “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” للنجم كريم عبد العزيز، وفيلم “العارف” للنجم أحمد عز، وكارمن بصيبص.

أبطال فيلم ثانية واحدة 

فيلم "ثانية واحدة" بطولة دينا الشربيني، مصطفى خاطر، فتحي عبدالوهاب، بيومي فؤاد، سوسن بدر، شريف دسوقي، علا رشدي، مصطفى أبوسريع، حمادة صميدة، قصة وسيناريو وحوار مصطفى حمدي، ومن إخراج أكرم فريد.

أفلام مؤجلة لدينا الشربيني 

وما زال هناك ثلاثة أفلام سينمائية مؤجلة الطرح للفنانة دينا الشربيني بعد طرح فيلم "ثانية واحدة" بدور العرض السينمائية خلال موسم عيد الفطر الماضي ويشاركها في العمل الفنان مصطفى خاطر.

فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وتنتظر دينا الشربيني عرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وتخوض بطولته بجانب النجم الكبير كريم عبدالعزيز، حيث قررت الجهة المنتجة للفيلم تأجيل طرح الفيلم بدور العرض بعد أن وضعت موعدا مبدئيا لطرحه الشهر القادم ليسبق عيد الأضحى، ويستمر خلال الموسم نفسه ليحقق أعلى الإيرادات حيث من المقرر عرضه يو الأربعاء المقبل في كافة دور العرض السينمائي. 

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبدالعزيز وتدور قصته حول مناقشة العديد من القضايا الشيقة من قبل كريم عبدالعزيز الذي يظهر بشخصية "مذيع"، وتتطور الأحداث بانفصاله عن زوجته، والتي تجسدها الفنانة دينا الشربيني، بسبب كثرة المشاكل بينهما وشكوكها المستمرة فى زوجها، كما أن الفيلم يرصد العديد من الصراعات التي تدور بين الأزواج بعد الانفصال.

ويشارك في بطولة فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" كل من ماجد الكدواني، محمد ثروت، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف أيمن وتار، وإنتاج شركة "أوسكار للتوزيع ودور العرض"، للمنتجين لؤي ووائل عبدالله.

فيلم 30 مارس

وتشارك أيضا دينا الشربيني في فيلم "30 مارس"، الذي تدور أحداثه فى إطار الساسبنس والتراجيديا، حيث تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب حياة أبطاله، وهو تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة كل من أحمد الفيشاوى، خالد الصاوى، إنجى المقدم، أسماء أبواليزيد، ندى موسى، صبرى فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على ‏رزق، أحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف أبرزهم نيللى كريم.

فيلم يوم 13

كما تنتظر "الشربيني" أيضا طرح فيلم "يوم 13" الذي انطلق تصويره يوم 16 ديسمبر الماضى وشارك في بطولته كل من أحمد داود وشريف منير ومحمد ثروت ونسرين أمين وأروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبدالمغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوي، وتأليف وإخراج وائل عبدالله.

 

ثانية واحدة فيلم ثانية واحدة رفع فيلم ثانية واحدة من دور العرض دينا الشربيني إيرادات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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