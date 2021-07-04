الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إحباط تهريب عددًا من الهواتف المحمولة بمطار القاهرة

الضبطية
الضبطية

تمكن رجال الأمن الجمركى بمطار القاهرة الدولى من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 127 لسنة 1955.

ففى أثناء قيام رجال الأمن الجمركى بالإشراف على حركة الدخول والخروج بباب الزيرو الخاص بدخول وخروج الموظفين العاملين بمطار القاهرة الدولي اشتبه ياسر عبدالمنعم فى اثنين من موظفي المطار أثناء خروجهما من باب الزيرو رغم عدم حملهما لأي حقائب.

وبالعرض على فكيه حامد مدير إدارة الأمن الجمركي ومصطفى السيد مدير الإدارة بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة قررا بتشكيل لجنة من  ياسر عبدالمنعم وسيد مغازي مفتشى الأمن الجمركى وإبراهيم حسن مدير الحركة ومحمد يوسف مأمور الجمرك لتفتيشهما ذاتيا، فتبين وجود 20 هاتف محمول ماركة آيفون مخبأة على جسم الموظفين.

وقرر مصطفى السيد مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 97 لسنة 2021 بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات  الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وأشرف زيتون مدير عام الإدارة العامة للأمن الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

مطار القاهرة الدولي الجمارك جسم القاهرة جنوب لجنة الاتصالات بعد العاملين محمد الوسط حملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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