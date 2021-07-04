كل ماتريد معرفته عن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء لتقديم والاستعلام عن العداد الكودي

تقدم وزارة الكهرباء والطاقة العديد من الخدمات لجميع المشتركين والمواطنين، من خلال المنصة الموحدة والموقع الإلكترونى، فهما يتضمنان آخر الأخبار التى تهم العملاء وتقديم طلبات الحصول على العدادات الكهربائية والاستعلام عن العداد الكودي بعد إلغاء العدادات القديمة نهائيا وتشغيلها بكروت حسب الإستهلاك.

المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء لتقديم والاستعلام عن العداد الكودي







فقد أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة جميع خدماتها على المنصة الموحدة بشكل مجانى دون فرض أية رسوم، بالإضافة إلى إمكانية التسجيل والتعاقد على تركيب عداد كودى من خلالها بخلاف خدمات متنوعة أخرى منها خدمات العملاء المشتركين وتقديم خدمات الدعم الفنى لهم لضمان جودة الخدمة.





تركيب عداد من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء





كما تتضمن الخدمات الإلكترونية على المنصة الموحدة للكهرباء تركيب عداد جديد بدلا من العداد التالف وكذلك تغيير اسم صاحب العداد فى حالة بيع الشقة أو الوحدة السكنية أو مكان تجارى، كما يمكن من خلالها الحصول على شهادة بيانات سواء للتعاقد أو المصالحة فى حالة وجود أية مخالفات.





خدمات إلكترونية للوقاية من كورونا





وأطلقت وزارة الكهرباء والطاقة خدمات المنصة الموحدة من فترة لتقديم جميع الخدمات والمعلومات للمشتركين فى ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومحاولة تجنب المواطنين أية مخاطر من التزاحم أو الاحتكاك المباشر فى مواقع وإدارات الوزارة وتخفيف العبء عن المواطنين.







الاستعلام عن العداد الكودي وتغيير العدادات





كما تتيح وزارة الكهرباء والطاقة من خلال المنصة الموحدة والموقع الإلكترونى خدمة توصيل الكهرباء لجميع المناطق السكنية وتغيير العدادات بقدرات أكبر بسبب كثرة الأجهزة الكهربائية أو زيادة معدلات التشغيل، كما تتيح توصيل التيار الكهربائي للمناطق الجديدة عن طريق أجهزة المدن، وكذلك التوصيل إلى المناطق الإستثمارية المختلفة بجميع المحافظات، بخلاف طبعا الإستعلام عن قراءة العداد الكودي.





المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء لتقديم والاستعلام عن العداد الكودي





ويمكن الدخول على الرابط الخاص بالمنصة الموحدة، والضغط على الأيقونة المخصصة لذلك، ثم يقوم صاحب العداد بإدخال البيانات الخاصة به، والتى تتضمن الإسم ورقم عداد الكهرباء الكودي والمحافظة التابع لها المشترك، بالإضافة إلى إدخال الرقم القومى الخاص به .

http://eservices.eehc.gov.eg/



كما تقدم المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عديد من الخدمات المتنوعة الأخرى منها طلب الحصول على العداد الذكى، وجدولة أية ديون مستحقة على أقساط شهرية تخفيفا على المشتركين .

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