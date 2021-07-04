الأحد 04 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على رابط امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الثالث الثانوي

الامتحانات
الامتحانات

رابط امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الثالث الثانوي.. يبحث كثير من الطلاب عن رابط امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الثالث الثانوي، نظرا لالتزامهم بحل الامتحانات كشرط أساسي للنجاح في المرحلة الثانوية.

 

تقدم "الدستور" في تلك السطور رابط امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الثالث الثانوي.

 

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن رابط امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الثالث الثانوي من خلال موقعها الرسمي الالكتروني، لتجهيز وطباعة الأسئلة والإجابة بدءا من أمس يوم السبت من هنـــــــــــــــا .

 

أبرز المواد غير المضافة للمجموع للصف الثالث الثانوي

 

مادة الاقتصاد والإحصاء
مادة التربية الوطنية 
مادة التربية الدينية

 

بدء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الثالث الثانوي

 

فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء امتحانات المواد غير المضافة لطلاب الصف الثالث الثانوي، والتي يقوم بطباعتها طلاب الثانوي للإجابة عنها، ووفرت هذه الامتحانات أنه وفرت الامتحانات عبر موقعها الإلكتروني خلال رابط الوزارة.

 

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وشددت وزارة التربية والتعليم على جميع طلابها ضرورة اتباع المواعيد المحددة لتسليم الأبحاث للمدارس خلال  أول يوم في امتحانات الثانوية العامة والتي من المفترض بدءها في 10 يوليو القادم، خلال وجود لجان مؤمنة ومراقبة جدا، لمنع  محاولات الغش بين الطلاب، منوهة بأنه غير مسموح للطلاب بعمل توصيل للتابلت بالإنترنت خلال اللجان الامتحانية.

 

الالتزام بحل  الامتحانات المواد المضافة

 

وأكدت أنه يجب على جميع طلاب الثانوية العامة الالتزام بحل الامتحانات المواد المضافة، وإتاحتها باللغتين اللغة العربية واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنيسة، عبر موقعها  الرسمي الإلكتروني، مشيرا إلى أن الامتحانات لا يتم عقدها من هلال نمط الأسئلة الموضوعية التي تختبر الفهم لدى الطلاب الثانوية العامة في جميع المحافظات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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