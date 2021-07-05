الإثنين 05 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«في البيت مُذاكرة».. حكايات طلاب الثانوية العامة في معسكر «المراجعة»

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

ولأنّها تُعتبر السنة النهائية والحاسمة لآمال طلاب الثانوية العامة، لذا وجب على الطلاب المكوث داخل منازلهم لأطول فترة ممكنة، ولأنَّ شبح الثانوية العامة يطارد الأسر المصرية في نفس التوقيت من كُلّ عام، خصوصا في الأسبوع الأخير من بدء الامتحانات، تبقى المشاهد ظاهرة داخل البيوت، والحكايات تختلف بين الأسر.

 "الدستور" رصدت أحوال طلاب الثانوية العامة في معسكرهم المُغلق للمذاكرة، في الأسبوع الأخير من المراجعة، وتستمع لحكايات البيوت المصرية وما يدور فيها مع اقتراب الامتحانات. 

في العادي تكون البيوت صامتة، لا تسمع فيها همسًا ولا تعلوا الأصوات بداخلها، لأن بها أبناء يستعدّون لامتحانات الثانوية العامة بالمُذاكرة؛ فالآباء يضعون تركيزهم في تهيئة الأجواء لأبنائهم حتى يستطيعون المراجعة النهائية. 

محمد: البيت صامت دائمًا والجميع يساعدني على المذاكرة 

وينتظر الطلاب امتحانات الثانوية العامة بفارغ الصبر لكي يتخلّصون من عبء المُذاكرة التي سلبت كل أوقاتهم، وزادت من معانتهم الذهنية خصوصا في الوقت الراهن، حسب محمد أحمد، طالب بالصف الثالث الثانوي، يقول: هذا العام يختلف تمامًا عن الأعوام السابقة، خصوصًا وأنَّ الامتحانات تأتي ومعها موجة كبيرة من الخوف والقلق بشأن ما يدور حول الثانوية العامة، ورغم ذلك لم نلتفت للأقاويل وسماع الإشاعات، ونأمل بأن يعبُر شبح الثانوية العامة على خير دون تضيع أحلامنا. 

وأضاف طالب الثانوية العامة، أنّه انعزل في بيته منذُ أسبوعًا، لا يخرج إلاّ لأداء الصلوات في المسجد، وذلك من أجل المُذاكرة حتى يستطيع التحصل على أعلى درجات والدخول لكليات القمّة. 

وتابع الطالب، أنَّ أخوته يساعدونه على تجهيز كلّ ما يريده، ويذهبون لقضاء الاحتياجات المنزلية بدلاً منه، مشيرًا إلى أنَّ البيت أصبح يتشح بالصمت المريب، وهذا لم يعتد عليه من قبل، إلاّ أنَّ ضُفدع الثانوية العامة أصبح ضغط نفسي عليه ولابد التخلص منه سريعًا. 

كريم: أتمنى أن يعبر شبح الثانوية لتقلّ طغوتي النفسية

 أما كريم السيد، طالب ثانوية عامة، والولد الوحيد لأسرته، يسعى للالتحاق بكلية الصيدلة كما يتمنّى والديه، حيثُ دخل في معسكر المذاكرة منذُ أسبوعين تقريبًا، ولا زال يجتهدّ داخل بيته الذي يقع في إحدى القرى بمحافظة كفر الشيخ.

 وقال كريم، إنَّ الضغط النفسي والمعاناة تزيدان يومًا عن الأخر، وكُلّما اقترب موعد الامتحانات، كُلّما تضاعفت الضغوط النفسية، مُبيّنًا أنَّ والدية يساعدوه على المُذاكرة ويراجعون معه كُلّ يوم، مشيرًا إلى أنَّه يطمح بدخول كلية الصيدلة مثل والده. 

جهاد: الدروس الخصوصية لها فضل كبير على الطلاب

 وقالت جهاد عبد الله، إحدى أولياء الأمور، إنَّ الدروس الخصوصية أصبحت شيئا ضروريا في الثانوية العامة، فطوال العام ابنتها خارج المنزل بسبب الدروس، فأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقها في الامتحانات وأن يكافئها على مجهودها طوال العام. 

أحمد: المنزل تحوّل لمعسكر مغلق للمذاكرة فقط

وقال أحمد الدسوقي، ولى أمر لطالبين بالثانوية العامة، إنَّ المنزل تحول لمعسكر مُغلق مع بداية الأسبوعيين الماضيين، مشيرًا إلى أنَّ الامتحانات ستكون تخفيفًا لعبء كبير يتحمّله الأبناء في المنازل خلال رحلة المُذاكرة والاستعداد.

 ويتمنّى الدسوقي، لأبنائه وجميع طلاب الثانوية العامة، التوفيق والسداد في الاختبارات النهائية والحاسمة لمستقبلهم، وأنّ تمرّ الامتحانات على خير دون حدوث أي أعمال تؤثر على تركيز الطلاب وتكلل بالنجاح.

 طبيب نفسي: يجب على أولياء الأمور الالتزام بالصبر والهدوء وعدم وضع أبنائهم في توتر 

 

وينصح الدكتور محمد عبد الحكم، طبيب الأمراض النفسية، أولياء الأمور الالتزام بالصبر والهدوء وعدم وضع أبنائهم في توتر وخوف من الامتحانات، وتشجيع الأبناء على التركيز حتى يحققون ما تحلم به الأسرة. 

وأضاف طبيب الأمراض النفسية، أنَّ قُدرة الطلاب على التحصيل تختلف من شخص لآخر؛ فهناك طالب يذاكر من أربع إلى خمس ساعات في اليوم، ويحصل على مجموع عالٍ جدا، وأخر يذاكر ليل نهار ويحصل على مجموع متوسط، مؤكدًا في جميع الأحوال، التحصيل ليس بعدد ساعات المذاكرة، ولكن بالاستعانة بالله، والجد والاجتهاد.

أخبار امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2021 دروس مراجعة معسكر مغلق

مواد متعلقة

كرم جبر: مشروعات الدولة غير المسبوقة أثبتت أن مصر مسئولة عن جميع أبنائها

«قراءة في فكر شاكر عبد الحميد» بالأعلى للثقافة.. وهشام عزمي: احتفالية كبرى للراحل قريبا

ملحمة وطنية تكشف أسرار وبطولات المخابرات العامة المصرية

السفير الأرجنتينى بالقاهرة: وفد تجارى يزور مصر للاستثمار فى صناعة السيارات (حوار)

لماذا يحرق خريجو صيدلة شهاداتهم؟.. «الدستور» تحاور أطراف الأزمة

أصحاب أدوار الإرهابيين يتحدثون لـ«الدستور»: نكشف مؤامرات الجماعة ضد مصر

كنائس القاهرة والإسكندرية تبدأ إطلاق الحجز المسبق لمناسبات أسبوع الآلام وعيد القيامة

أسامة الأزهرى: ظللت ٤ سنوات آكل مرة واحدة يوميًا من أجل تحصيل العلم

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

متلازمة ما بعد كورونا.. كيف يتعايش معها المتعافون من الوباء؟

عاصفة ترابية وحرارة شديدة.. تفاصيل طقس الاثنين

تطورات جديدة فى اتهام عمرو أديب بـ«سب وقذف» محمد رمضان

«الدستور» تنشر أسماء الضحايا المصريين فى حريق الغابات بقبرص

الأهلي يصعد إلى المركز الثانى برباعية فى سموحة

الحكومة: توافر احتياطى استراتيجى آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

انتشال جثتى شابين انقلبت بهما سيارة فى ترعة الناصر بالنوبارية (صور)

لليوم الثالث على التوالي.. جناح «هيئة الكتاب» يجذب رواد معرض القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقلته إسرائيل 18 عامًا.. من هو صالح العاروري رئيس حماس في الضفة الغربية؟

إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى قبرص للمساهمة فى إخماد الحرائق

الاحتلال يستولى على آلاف «الدونمات» غرب «سلفيت» الفلسطينية