محافظ بني سويف يطمئن على حالة معلمة تعرضت لأزمة صحية أمس

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا بإحدى أعضاء لجنة تقدير درجات امتحانات التعليم الفني بالمحافظة، عقب تعرضها لأزمة صحية تم على إثرها تم نقلها لتلقى العلاج والرعاية اللازمة بالمستشفى التخصصي بمدينة بني سويف.

واطمأن محافظ بنى سويف خلال الاتصال على الوضع الصحي للمعلمة "المنتدبة من محافظة أسوان" والتي تعرضت لأزمة صحية مفاجئة عقب انتهاء عملها أمس بلجنة تقدير درجات امتحانات التعليم الفني الذي يشرف على أعمال امتحانات محافظات (المنيا، الأقصر، أسوان).

كما اطمأن الدكتور محمد جمال، نائب مدير المستشفى التخصصي، المحافظ على الحالة الصحية للمعلمة، وأنها قد أصيبت بشكل مفاجئ باختلال في ضربات القلب، وتم نقلها فورا للرعاية، وتقديم كافة الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة حتى تماثلت للشفاء واستقرت حالتها الصحية، وأنه جاري متابعتها حتى تتعافى بشكل تام.

وأوضحت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه فور تعرض عضوة لجنة تقدير الدرجات للأزمة تم التواصل مع المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ووزارة التربية والتعليم والذي تابع إجراءات تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للحالة، بداية من استدعاء سيارة إسعاف لنقلها للمستشفى التخصصي وأجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة قبل أن يتم حجزها بقسم الرعاية المركزة، حاليا.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع الوزارة وإخطارها بالواقعة، وأنه قد تم التأكد على تقديم الرعاية الطبية اللازمة وسرعة التعامل مع الحالة الصحية للمدرسة فضلا عن التواصل مع أسرتها لطمأنتهم على الوضع الصحي للحالة.

وفى سياق منفصل افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف فعاليات المؤتمر العلمي للطلاب والملتقى الفكري للمجتمع المدني، الذي نظمته كلية الهندسة بجامعة النهضة، تحت عنوان "دور التخصصات الهندسية في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع المدني".

وأعرب محافظ بني سويف عن سعادته للمشاركة في فعاليات المؤتمر العلمي الذي يضم قامات علمية وأكاديمية، مثمناً الدور المجتمعي والأكاديمي الفاعل لجامعة النهضة في الدفع بالخطة التنموية للمحافظة، والذي تمثل في المساهمات المستمرة والتعاون المثمر بين المحافظة والجامعة.