تنتظر شريحة كبيرة من المواطنين موعد مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى 2021، التى تم إطلاقها مارس الماضى بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف إتاحة قروض طويلة الأمد تصل إلى 30 عاما بفائدة منخفضة 3% لتمويل شراء الوحدات السكنية بمختلف محافظات الجمهورية.



موعد مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى 2021



وبينما تتجه محركات البحث بشكل متزايد نحو التساؤل حول موعد مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى 2021، يستعد البنك المركزى لإعلان بدء سريان مبادرة التمويل العقارى خلال النصف الأول من شهر يوليو الجارى، ليستفيد منها فئات المجتمع بما فيها أصحاب المهن الحرة وكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، وفق شروط محدده.

الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعى 2021



ومن المقرر أيضًا أن يدخل الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعى 2021 تحت مظلة مبادرة التمويل العقارى، لذلك تأخر موعد إطلاق الإعلان المرتقب لحين تفعيل مبادرة التمويل العقارى رسميًا، بما يسمح للمتقدمين للإعلان تقسيط القيمة النهائية للوحدة لمدة 30 عامًا، وبفائدة متناقصة قدرها 3%.

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ويمكن للمواطن فى هذه الحالة الاستفادة من طرح مبادرة التمويل العقارى 2021، إما من خلال التقدم للحصول على أيًا من وحدات الإسكان الإجتماعى عبر صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بمساحات تتراوح بين 110-120 مترًا خلال مدة تسليم تصل إلى 3 سنوات، أو اختيار وحدة سكنية كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وأن تكون مسجلة برغض السكن والمعيشة، على أن يتمد السداد بنظام القروض العقارية حتى 30 عام بفائدة متناقصة 3%.



شروط الاستفادة من مبادرة التمويل العقارى 2021

ويشترط للاستفادة من مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى 2021 ألا يكون المتقدم أو زوجته أو أحد أبناءه القصر قد حصل على أيًا من وحدات الإسكان ضمن مبادرات التمويل العقارى السابقة، ووجود مصدر دخل ثابت، وتختلف باقى الشروط من فئة لأخرى من الفئات المستهدفة.



وفيما يتعلق بأصحاب الوظائف بالقطاعين العام والخاص يتشرط أن يتراوح الدخل الشهرى بين 4500 جنيه لـ 6000 جنيه لمحدودى الدخل من 6000 جنيه حتى 10000 جنيه لمتوسطى الدخل، أما بالنسبة لأصحاب المهن الحرة فيشترط تقديم أوراق إثبات الدخل وعدد سنوات مزاولة المهنة وما يفيد مدى انتظام العميل فى سداد إلتزاماته الشهرية سواء فاتورة الكهرباء أو التليفون المحمول أو خط التليفون الأرضي أو أقساط سلع استهلاكية.



أما بالنسبة لمن تجاوز سن الـ 60 عاما، أتاح البنك المركزى إمكانية الاستفادة من مبادرة التمويل العقارى لهم بشرط سداد 40% من قيمة الوحدة مقدمًا، وألا يتعدى عمر العمل فى نهاية القرض 75 عام، فى حين يكتفى فى حالة ذوى الإحتياجات الخاصة تقدم شهادة إثبات دخل ليقوم البنك تغطية مخاطر عدم السداد من خلال عمل وثائق تأمين جماعية.