«التعليم» تنتهي من وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة: مفاجأة للطلاب

انتهت وزارة التربية والتعليم من وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها فى 10 يوليو الجاري.

وكشفت مصادر في المركز القومى للامتحانات، لـ"الدستور"، تفاصيل مستوى الأسئلة التى تم وضعها، مؤكدة أنه لا قلق منها ولن تأتى تعجيزية.

وقالت المصادر إن جميع الأسئلة ستكون من نوع الاختيار المتعدد (MCQ)، إضافة إلى أنه سيكون هناك توازن في عدد الأسئلة ومستويات الصعوبة مع الوقت المصمم لكل سؤال والوقت المصمم للامتحان بأكمله، لافتة إلى أنه سيتم مراجعة جودة الأسئلة والإجابات عن طريق لجان من الخبراء قبل اعتمادها للامتحان النهائي، إضافة إلى مراجعة جودة ترجمة الأسئلة للامتحانات وذلك بمدارس اللغات المختلفة، مؤكدًا أن أسئلة الامتحان لن تكون تعجيزية، لكنها ستقيس الفهم والتطبيق والعمق وستكون مرتبطة بنواتج التعلم من المنهج وليست من الأمثلة في الكتاب المدرسي حرفيًا.

وعن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 لطلاب الشعبة الأدبية، تبدأ الامتحانات 11 يوليو باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

بالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.