علامات تدل على أنك تنظف أسنانك بشدة

يعتقد بعض الناس أنه من أجل إزالة البلاك من أسنانهم، فإنهم بحاجة إلى تنظيف أسنانهم بقوة، لكن هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة لأن البلاك ناعم جدًا، يمكنك إزالته بقطعة قماش، وسبب احتياجك لفرشاة الأسنان هو ببساطة لأن قطعة القماش لا يمكنها الوصول إلى جميع زوايا فمك، لذلك لا تحتاج إلى الكثير من الضغط، بل تحتاج إلى تنظيف شامل للفرشاة في كل مكان حول فمك.

ووفقًا لموقع Bright Side حذرك من العلامات الأربعة الأكثر شيوعًا للإفراط في استخدام الفرشاة جنبًا إلى جنب مع 4 طرق فعالة لمعالجة المشكلة.

1. اللثة بدأت في الانحسار

كل أسناننا محمية بالمينا، التي يمكن أن تتضرر بشدة من الإفراط في تنظيف الأسنان بالفرشاة، ومن خلال الإضرار بالمينا ، قد تبدأ اللثة في الانحسا ، مما يعرض جذور أسناننا لخطر كبير، إذا وصلت أسنانك إلى هذه النقطة، فقد تحتاج إلى إضافة حشوات أو قنوات جذور أو حتى خلع أسنان لم تعد صحية. وفقًا لأطباء الأسنان ، فإن حوالي 10٪ -20٪ من السكان حول العالم قد تضرروا بسبب الإفراط في تنظيف الأسنان بالفرشاة.

2. أسنانك حساسة للغاية

على غرار انحسار اللثة ، يمكن أن تصبح الأسنان حساسة عند إزالة المينا. السبب ببساطة هو أن جذور أسنانك تُترك بدون حماية ، وبالتالي تتضرر أعصابها بشدة. إذا وجدت صعوبة بالغة في شرب المشروبات الساخنة جدًا أو الباردة جدًا وتناول الأطعمة القاسية ، فأنت بحاجة إلى زيارة طبيبك. تحتاج أيضًا إلى البدء في تنظيف أسنانك بطريقة أكثر هدوءًا ونعومة.

3. تبدو شعيرات فرشاة أسنانك بالية

تآكل فرشاة الأسنان هو السبب الأكثر شيوعًا لتآكل الأسنان، مما يعني أن الكثير من الناس ينظفون أسنانهم بطريقة خاطئة. إما لأنهم ينظفون أسنانهم بقوة أو يستخدمون فرشاة أسنان ذات شعيرات صلبة ، وهذا يضر بالأسنان. لذلك إذا بدت فرشاة أسنانك وكأنها بحاجة إلى الاستبدال كل بضعة أسابيع ، فأنت تستخدمها بقوة مفرطة. نعم ، تحتاج إلى استبداله كل 3-4 أشهر ، ولكن لا يزال من المفترض أن يبدو صحيًا تمامًا.

4. الأسنان القريبة من اللثة ليست لامعة أو شديدة اللمعان

السبب في أن الأسنان أغمق قليلاً تحت اللثة هو أنها غير محمية بأي مينا. لهذا السبب عندما تبدأ لثتك في الانحسار ، تكون الأسنان التي تظهر من أسفلها أكثر اصفرارًا أو أغمق في اللون. بدون المينا لحمايتها ، فإنها تتعرض لجميع أنواع الجراثيم والبكتيريا. وبالتالي ، فإن المشكلة تتعمق أكثر ، وتهدد صحة أسنانك بالكامل.

هناك بعض الحلول وهي كالتالي :-

1. استخدم فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة.

لا يقتصر الأمر على السرعة التي تنظف بها أسنانك فحسب ، بل جودة فرشاة الأسنان أيضًا هي التي تضر بأسنانك. يعد اختيار شعيرات ناعمة هي الخطوة الأولى ، ثم عليك إعادة النظر في طريقة تنظيف الأسنان بالفرشاة. يجب أن تحتفظ بفرشاة أسنانك بزاوية 45 درجة وأن تبدأ بالفرشاة برفق ذهابًا وإيابًا. يمكنك محاولة إمساكه بيدك غير المسيطرة حتى يقل الضغط الذي تمارسه.

2. استخدم فرشاة أسنان كهربائية

إحدى الميزات الرائعة للعديد من فراشي الأسنان هي أنها تُعلمك عندما تضغط كثيرًا. سيتغير الضوء الموجود عليه من الأخضر إلى الأحمر ، وسيبدأ في إصدار ضوضاء مختلفة ، على غرار التنبيه. لذلك عليك التأكد من أنه أثناء استخدام الفرشاة ، يظل الضوء أخضر ، مما يتيح لك معرفة تطبيق المقدار الصحيح من الضغط. ومع ذلك ، لا تحتوي كل فراشي الأسنان الكهربائية على هذا المستشعر ، مما يعني أنه سيتعين عليك تحديد المربع أولاً.

3. امسك فرشاة أسنانك بثلاثة أصابع فقط

سيساعدك حمل فرشاة أسنانك مثل القلم على الضغط المناسب على أسنانك. هذا لأنه يمكنك بسهولة التحكم في القوة التي تضعها على يدك. على العكس من ذلك ، عندما تمسك فرشاة أسنانك بقبضة اليد ، يمكنك بسهولة أن تفقد أثر قوتك وفرشاة أسنانك. ليس الضغط هو الذي ينظف أسنانك - يجب أن تكون الشعيرات قادرة على الدخول بين جميع الأسنان ، وإزالة البلاك والبكتيريا الأخرى.

4. تأكد من أن معجون أسنانك منخفض الكشط

فإن معجون الأسنان عالي الكشط يفعل أكثر من ذلك ويزيل طبقة المينا من أسناننا. بدلاً من قراءة الملصقات والبحث لمعرفة مدى كشط المكونات ، راعى أن يكون معدل كشط العاج بالمنتجات أقل من 250، ما يعد آمنًا وفعالًا.