استعدادا لماراثون الثانوية العامة.. محافظ أسوان يوجه بعقد اجتماع تنسيقي لكافة الجهات المعنية

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بعقد اجتماع تنسيقي برئاسة مدير الأمن اللواء عصام عثمان وبحضور مسئولي التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية للوقوف على كافة الجوانب الإدارية والفنية واللوجستية المتعلقة بإنجاح سير الامتحانات على أكمل وجه.

وجاء ذلك من أجل الاستعداد الجيد والمبكر لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة يوم السبت القادم 11 يوليو الجاري والتي ستستمر حتى 5 أغسطس القادم.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأنه تم بالفعل عقد الاجتماع التنسيقي أمس السبت، لافتاً بأن محافظ أسوان أعطي توجيهاته المشددة لتوفير أتوبيسات وسيارات لنقل الطلاب بمدارس إدارة إدفو والمقرر أداء الامتحان بها نظراً لبعد المسافة بين مقر إقامتهم والمدارس التي تم تحديدها بمعرفة لجنة إدارة امتحانات الثانوية العامة بأسيوط، مع فتح خزان أسوان بشكل مستمر أمام الحركة المرورية خلال أيام الامتحانات لضمان وصول المراقبين والطلاب لمقار اللجان بشكل مسبق.

وأشار الدكتور خالد قبيصي إلى أن المحافظ كلف مسئولي المحليات برفع كافة المخلفات والقمامة في حالة تواجدها بجوار اللجان بواقع 30 لجنة لتهيئة كافة وسائل الراحة والأمان لطلاب الثانوية العامة بإجمالي 6812 طالب وطالبة ليؤدوا الامتحانات فى أجواء مستقرة وهادئة.

واستكمل أن من ضمن التكليفات أيضاً تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة انتشار فيرس كورونا من خلال توفير مقياس درجات الحرارة والمطهرات والتباعد بين الطلاب باللجان، والالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج اللجان بشكل مستمر قبل وبعد أداء الامتحانات للحفاظ على سلامة الجميع من أي إصابات أو أضرار، وبالتوازي مع ذلك تم توفير استراحات المراقبين والملاحظين بكافة الإدارات التعليمية بواقع استراحة للرجال وأخرى للسيدات بكل إدارة حيث يتوفر بها جميع مستلزمات واحتياجات المعلمين الضرورية، وسبل الراحة المختلفة من المبردات وأجهزة التهوية لمواجهة أجواء الطقس الحار.