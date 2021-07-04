رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتفقد لجان امتحان الجغرافيا للشهادة الثانوية

تفقد الدكتور محمد حسانين عبداللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الأحد، عددًا من اللجان التابعة لإدارة سوهاج الأزهرية، في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

واطمأن رئيس المنطقة، على انتظام وهدوء اللجان وعدم وجود شكاوى، خلال تفقده لجان مجمع الإمام علي بن أبي طالب النموذجي، حيث أدى طلاب القسم الأدبي اليوم، امتحان مادة الجغرافيا.

فيما أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، عن توقيع بروتوكول تعاون مع إدارة تأهيل المعامل للاعتماد الدولي بوزارة التعليم العالي، وذلك بشأن استلام وتسلم فريق من الإدارة لمخرجات مشروع معمل التبريد و التكييف وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة بكود "LP11_013_soh" بكلية التكنولوجيا والتعليم، وذلك طبقا للمواصفة الدولية، والذي تم تمويله بمبلغ ٧٦٩ ألف جنيه، وذلك بالحرم الجامعي القديم بحضور كلا من الدكتور مصطفي عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد عبدالرحيم قائم بعمل عميد كلية التكنولوجيا والتعليم ومدير المشروع،

والدكتور محمود سالم المدير التنفيذي للمشروع، والدكتور إسلام الشيخ مدير وحدة إدارة المشروعات والدكتور محمود وفيق مدير إدارة تأهيل المعامل الإعتماد الدولي، والدكتور فرحات سعد استشاري بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي.

وقال رئيس الجامعة، إن البروتوكول يهدف إلى نشر ثقافة جودة المعامل فى المجالات التطبيقية وتأهيلها للتقدم للاعتماد الدولي ورفع تصنيف الجامعات المصرية دوليًا، والعمل على رفع القدرات المؤسسية للمعامل وتقوية البنية الأساسية للعملية البحثية عن طريق اعتماد المعامل، وتطوير نظام العمل والإدارة بالمعامل ورفع كفاءات وقدرات الكوادر الفنية بالعمل، وذلك للوصول إلي آليات مستدامة للتمويل الذاتي وتقوية وتفعيل العلاقة بين المؤسسات التعليمية والمجتمع الإنتاجي وتفعيل مفهوم ربط محاور مثلث المعرفة "التعليم العالي _البحث_الابتكار".

وأضاف الدكتور محمود سالم المدير التنفيذي للمشروع، أن الدولة تحرص دائما على تأهيل معامل البحث العلمي بالجامعات المصرية لتكون نموذجًا يحتذى به عالميًا، وذلك من خلال وحدة إدارة تأهيل معامل الجامعات المصرية للاعتماد الدولي بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، والتي تقوم بدورها في تقديم الدعم الفني والمادي للعديد من المعامل بالجامعات المصرية لتأهيلها للحصول على الاعتماد الدولي.

وأشار الدكتور إسلام الشيخ إلى أن المشروع يعمل على تطوير المعامل بالجامعات المصرية وتأهيلها الإعتماد الدولي وذلك من خلال إمداد هذه المعامل بأحدث الأجهزة والتجهيزات اللازمة لإجراء أبحاث علمية تطبيقية وتقديم خدمات مجتمعية متميزه وتطبيق نظام الجودة والحصول علي أعلي دقة النتائج وفقا للمواصفات الدولية الأيزو.

يذكر أن المشروع يخدم بصفة أساسية الصناعة ويمثل نقطة ربط بين المعامل البحثية داخل الجامعة والمراكز الصناعية خاصة مصانع المبردات والثلاجات وأچهزة التبريد.