الأنبا مكاريوس يترأس لقاء خدام الشباب بإيبارشية المنيا

شارك الأنبا مكاريوس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا، مساء أمس، في لقاء خدام وخادمات الشباب بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمنيا.

وبدأ اللقاء بالقداس الإلهي، وبعدها ألقى الأنبا مكاريوس عظة بعنوان "خدمة البعيدين "واستكمل برنامج اللقاء ومجموعات العمل، وكان عدد الحضور ٧٥ بخلاف خدام خدمة الشباب.

وشارك القس كيرلس عادل، القس تادرس سمير، القس مينا كمال مسئولو الخدمة وعدد من الآباء كهنة الايبارشية، القمص زكريا يوسف، القس مكاري فرج، القس ايلاريون رسمي، القس ديفيد صموئيل، القس اندراوس القمص نحميا، القس سيرافيم ابراهيم.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل والذي يستمر حتى 12 يوليو المقبل، بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.

ويعتبر صوم الرسل من أقدم الأصوام في الكنيسة عبر الأجيال، حيث يستند إلى الآية التى تقول: "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون"، كما يعد صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يتسلم لوحي الشريعة وإيليا النبي قبل أن يكلمه الله على جبل حوريب، وأيضًا لصوم السيد المسيح أربعين يومًا قبل أن يبدأ فى خدمته.

مدة الصوم مُتغيرة

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

وصوم الرسل هو صوم تتبعه الأرثوذكسية و‌الكنيسة الكاثوليكية، يبدأ الصوم في يوم الإثنين الثاني بعد عيد العنصرة ويستمر حتى عيد القديسين بطرس وبولس، والذي يحُل في 12 يوليو وتتراوح مدته من ثمانية إلى اثنين وأربعين يومًا بسبب طبيعة عيد القيامة.