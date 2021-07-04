رابط تسجيل الصف الاول الابتدائي 2021 عبر البوابة التعليمية.. اعرف نتيجة التقديم

ننشر رابط تسجيل الصف الاول الابتدائي 2021 عبر البوابة التعليمية .. لا يزال العديد من أولياء الأمور يبحثون عن كيفية التقديم لأولادهم فى الصف الاول الابتدائي، من خلال الرابط الرسمي الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي.

رابط تسجيل الصف الأول الابتدائي 2021 عبر الرابط الرسمي للبوابة الالكترونية

https://parent.emis.gov.eg/date_pers.aspx

وقد خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط تسجيل للصف الاول الابتدائي لعام 2021 من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفقا للشروط المحددة، على أن يتم التسجيل من قبل ولي الأمر، واتباع الخطوات التالية:

-تسجيل الرقم القومي للتلميذ.

-تاريخ الميلاد.

-المحافظة.

- النوع.

ووجهت الوزارة تعليمات وحددت خطوات التسجيل الإلكتروني، ومواعيد فحص وقبول الطلبات واستلام الملفات بالمدارس، كما حددت كيفية التحاق التلاميذ الوافدين بالمدارس، وجاءت أبرزها:

وبحسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي، أنه يمكن تقديم طلب الالتحاق للمدارس الابتدائية الرسمية باستخدام بيانات الرقم القومى للطفل المتقدم كما يمكن لولى الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة.

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وسمحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حول معلوماتها التى اصدرتها عن التقديم للصف الاول الابتدائي لعام 2021 لولى الأمر تعديل المدارس التى تم تسجيلها كرغبات إلكترونيا خلال الفترة المحددة 2020/6/1 حتى 2020/6/30 حيث إنه لن يتمكن من إجراء أي تعديلات بعد ذلك.

تقول الوزارة أنه يجب على ولى الأمر تسجيل رقم الموبايل بدقة والبريد الإلكتروني أن وجد.

كما يجب تحديد محافظة السكن بدقة لأنك لن تتمكن من تعديلها بعد الحفظ.

وبحسب ما أعلنت الوزارة أنه يجب كتابة عنوان السكن تفصيليا لأنه من أهم معايير القبول بالمدرسة.

-يتاح لولى الأمر الاطلاع على المدرسة التى تم قبول نجله بها مبدئيا، من خلال التطبيق الإلكتروني ويلزم على ولى الأمر طباعة الموافقة المبدئية وإرفاقه بملف الطالب والتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقى.