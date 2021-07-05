الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

علامات العلاقة السامة.. يُفضل الهروب في حالة تواجدها

علامات العلاقة السامة
علامات العلاقة السامة

مر مفهوم الزواج بتغييرات عديدة، حيث ازداد معدل الزواج في عمر متأخر من جانب الرجل والمرأة وتزايدت حالات الطلاق  وتختلف أسباب الطلاق، سواء كانت ذلك بسبب الصراع العام أو الخيانه الزوجية أو عدم تحمل المسؤولية، وما إلى ذلك وفي الوقت نفسه، يميل الناس إلى لوم أنفسهم أكثر من شركائهم عندما تنهار العلاقة.

ويوضح موقع "برايت سايد" أن هناك العديد من العلامات التى لابد من الوقوف عليها في شريكك وتتأكد من خلالها أن العلاقة بينكما تندرج تحت مسمى "العلاقة السامة" ولا بدّ من الهروب منها على الفور.

1. الاستعداد لعدم دعم أي خيار يتخذه شريكهم

يعتمد الشخص السام على عدم اتخاذ القرارات ويتركها للطرف الآخر ومن ثم يلومه يلومه على كل المشاكل التي تسبب فيها هذا القرار وحتى لو لم يتم تسبب المشاكل فيظل يلومه، فيجد أيا سبب لإلقاء هذا اللوم.

2- الرومانسية مع الإهانات 

تجد هذه الشخصيات متذمرة باستمرار واذا حدث إهانه لشريكه على الفور يتم الضغط على شريكه عن طريق إتباع بعض الأمور والكلمات والجمل الرومانسية، ولكنه لن يتمكن المتلاعب من الاعتذار بطريقة طبيعية وسيحاول تحويل الشعور بالذنب إلى الشخص الذي أهانه.

3-الحب مرهون بالمصلحة 

يطلق علماء النفس على هذا النوع من الشريك السام اسم "المستخدم"، إنهم لطيفون للغاية ولطيفون من الخارج ، لكنهم لن يخبروك أبدًا بكلمة طيبة بدون سبب وراء ذلك، جميع أفعالهم مدفوعة بالمكاسب الشخصية.

4. الرعاية السلبية العدوانية

يريد الشخص السام السيطرة على شريكه ولكن قد يخشى السيطرة بشكل مباشر، فيتوصل لحيل يمكن ملاحظتها تمامًا في المواقف المتعلقة بالتواصل مع أشخاص آخرين، فعلي سبيل المثال في الرجل تجده طوال الوقت يتفوه بكلمات "من الأفضل أن تبقى في المنزل وتنال قسطًا من الراحة، سأذهب بمفردي وانتي لا وهكذا..".

5. مجاملات واعترافات عاطفية مفرطة

كما يقولون حتى القطة تحب سماع الكلمات الطيبة ، لكن للأسف ، يخفي بعض الناس تلاعباتهم  وراء الكلمات الجميلة التي يقولونها، ويتفوه بكلمات أمثال :" لا يوجد شخص يحبك مثلي، لا تجدي من يحبك مثلي ..." وهكذا.

6- وضع حدود في العلاقة 

في علاقة صحية ، يمكن لأي شخص أن يعبر عن أفكاره ومشاعره بصراحة ، وأن يشارك بآرائه ، ولكن ف العلاقة السامة تجد جسور بينك وبين شريك بل ويضع هو حواجز عالية في طريقك.

7- الحب مع الغموض والعديد من العقبات

قد يحاول قدر الإمكان الشخص السام أن يكون غامض بشكل كبير ولا يتفوه بالعديد من فترة حياته الماضية ويتمكن من وضع العقبات أمام شريكه.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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