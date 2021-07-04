رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي

يقدم موقع وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الخدمات لجميع المواطنين وفئات المجتمع من مختلف الأعمار عن طريق الموقع الإلكترونى الخاص بها، حيث يبحث الجميع عن رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على الخدمة المطلوبة.

ويقدم موقع وزارة التضامن الاجتماعي خدمات متعددة منها الأخبار المتعلقة بالمعاشات وخدمات التنمية المجتمعية وبرنامج تكافل وكرامة واتنين كفاية، بجانب وجود كثير من المبادرات التى تهم المواطنين من خلال البحث عن رابط موقع الوزارة والدخول على الموقع الخاص بها.

خدمات بالدخول على رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي

بالدخول على رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي www.moss.gov.eg تجد قائمة متكاملة بجميع الخدمات والقطاعات التى تقدمها ومنها قطاع الشئون الاجتماعية وهيئة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وكذلك يتضمن الموقع خدمات بنك ناصر الاجتماعي، ومبادرات منها رابط برنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة الذى تم إطلاقه لخدمة من ليس لهم دخول ثابتة أو أراضى وغيره.

خدمات لذوى الاحتياجات الخاصة على موقع وزارة التضامن الاجتماعي

كما يتم تقديم بطاقة الخدمات الشاملة وهى خدمة تقدمها الوزارة لأصحاب الاحتياجات الخاصة لضمان توفير عدد من المزايا لهم من خلال رابط مخصص لذلك على موقع وزارة التضامن الاجتماعى بشروط منها حالة البتر أو الإعاقة والسن والحالة الدراسية بالمراحل المختلفة، ويتم الحصول على الخدمة المطلوبة من خلال تسجيل البيانات ومعرفة إمكانية قبول الطلب المقدم.

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي

كما يتضمن موقع وزارة التضامن الاجتماعي بيانات المؤمن عليهم ويصل عددهم إلى حوالى 14 مليون مواطن، وكذلك من يحصلون على إعانات شهرية أو معاشات، وعرض لجميع الفعاليات والأحداث.

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كما يتضمن رابط وزارة التضامن الاجتماعى تقديم عدة خدمات منها خدمة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال رابط خاص والذى يتم صرفه من مكاتب البريد المنتشرة بالمحافظات بعدة شروط ومن خلال إدخال الرقم القومى للمستفيد.

وتستهدف وزارة التضامن الاجتماعى من خلال الرابط الإلكتروني حصول المواطنين على الخدمات لمن هم أولى بالرعاية والأسر الفقيرة والفئات الهشة وتنمية بعض المهارات لديهم منها كفالة الأيتام والحضانات للأطفال.