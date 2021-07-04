رئيس مدينة المنيا: انخفاض التعدي والبناء المخالف بنسبة 60% عن مايو الماضي

أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، على المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال البناء وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وعلى أملاك الدولة بكافة أشكالها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقال رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تمكنت من إزالة 22 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرى المنيا خلال شهر يونيو الماضي بنسبة انخفاض 60% عن شهر مايو من العام الجاري، مشيرا إلى إزالة 10 حالات تعد في المهد على الأراضي الزراعية والتي تمثل عصب الحياة لمصر بمساحة 5 قيراط و11 سهما للحفاظ على الرقعة الزراعية كما تم إزالة 7 حالات تعد على أملاك الدولة ضمن حملة حق الشعب، بمساحة 639 مترا، مؤكدا عدم السماح بأي شكل من أشكال التعدي على أملاك الدولة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه خلال شهر مايو الماضي قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بإزالة 46 حالة تعد بمساحة 4010 أمتار، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرى المنيا، مشيرا إلى إزالة 24 حالة تعد في المهد على الأراضي الزراعية والتي تمثل عصب الحياة لمصر بمساحة 16 قيراطا (2800 متر) للحفاظ على الرقعة الزراعية كما تم إزالة 16 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن حملة حق الشعب بمساحة 830 مترا، وإزالة 6 حالات تعد على حرم الطريق بمساحة 380 مترا.

ولفت مؤمن علي مدير إدارة حصر التعديات إلى إزالة 5 حالات تعد على حرم الطريق بمساحة 295 مترا.

وأكد رئيس المدينة على المتابعات المستمرة وعلى مدار الساعة لتحقيق الالتزام بالقوانين المنظمة لأعمال البناء وإزالة التعدي بكافة أشكاله في المهد والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه بمخالفة القوانين المنظمة.