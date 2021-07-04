الكرملين: حادثة المدمرة البريطانية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم استفزاز متعمد

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن حادثة المدمرة البريطانية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم كانت استفزازا متعمدا مخططا له مسبقا على نحو جدي، بهدف اكتشاف نقاط الضعف في أنظمة الرد والمراقبة الحدودية للدولة الروسية.

وأضاف بيسكوف، في لقاء إعلامي على قناة "روسيا- 1" اليوم الأحد: "أعتقد أن استخباراتنا تعرف بطبيعة الحال من اتخذ هذا القرار، فوضع خطط بشأن مضمون مثل هذه العمليات يجري حسب اعتقادي على أيدي الزملاء الكبار وراء المحيط"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وفي معرض تعليقه على إمكانية تكرار مثل هذه الحوادث، قال بيسكوف: "لست من دعاة مناقشة مثل هذه السيناريوهات، ولكن من الواضح أن رد روسيا سيكون صارما بطبيعة الحال".

ولفت بيسكوف إلى ما جاء مؤخرا من تصريحات بخصوص الموضوع على لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي مفادها أن طائرة استطلاع استراتيجية أمريكية كانت تحلق في أجواء المنطقة لحظة وقوع الحادثة بهدف الكشف عن كيفية رد القوات الروسية عليها.