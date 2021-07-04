الأحد 04 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح الدورة التدريبية الأولى لإعداد معلم رقمي معتمد بجامعة المنوفية

افتتاح دورة إعداد
افتتاح دورة إعداد معلم رقمي

استقبل الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، اليوم الأحد، أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، وذلك على هامش افتتاح الدورة التدريبية الأولى لإعداد (معلم رقمي معتمد)، والتي ينظمها مركز الدراسات الاستراتيجية وإعداد القادة بجامعة المنوفية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية.

وأشار مبارك إلى أهمية الدورة التدريبية، لصقل مهارات المعلمين ومواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة والتحول الرقمي، حيث حضر افتتاح الدورة التدريبية الدكتور عبدالرحمن الباجوري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صبحي شرف عميد كلية التربية جامعة المنوفية.

من جانبه أكد سويد، أن جامعة المنوفية هي بيت للجميع معربا عن سعادته بالتعاون مع الجامعة لتلقي التدريبات في ظل وجود نخبة متميزة من الأساتذة والمدربين باعتبارها المرجع الأساسي في مختلف العلوم التربوية والعلمية، مضيفا أن جائحة كورونا أسرعت من التحول الرقمي في مختلف مناحي الحياة والتي منها العملية التعليمية حيث أصبح نظام تعليم قائم بالفعل وليس مجرد فكرة للدراسة  لتقديم خدمة تعليمية للطلاب عبر المنصات الإلكترونية والقنوات الفضائية.

رئيس جامعة جامعة المنوفية افتتاح التدريب الدورة التدريبية يستقبل تعليم المنوفية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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