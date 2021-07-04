الصحة العراقية: وصول شحنة جديدة من لقاح فايزر

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية وصول شحنة جديدة من لقاح (فايزر) المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية العراقية- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الأحد- وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من إنتاج شركة (فايزر)، وتم نقلها لنقاط التلقيح في كافة محافظات العراق، بما فيها إقليم كردستان.

يُذكر أن إجمالي الإصابات المسجلة في العراق بلغ مليونًا و365 ألفا و211 إصابة، وإجمالي المتعافين بلغ مليونًا و260 ألفا و297 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 17 ألفًا و281 حالة.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 183.5 مليون حتى صباح اليوم الأحد، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.18 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 183 مليونا و466 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لـ3 ملايين و971 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 3 مليارات و176 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك واليابان.. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جدير بالذكر، أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.