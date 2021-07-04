المتحف الفلسطيني يحتفي باقتناء 240 قطعة تراثية كانت في الشتات

احتفى المتحف الفلسطينيّ باقتناء مجموعة هامّة ستُضاف إلى مجموعته الدائمة التي يتدرّج في بنائها، وذلك بعد نجاحه باستعادة 240 قطعة تراثيّة وصلت من الولايات المتّحدة الأميركية، تتضمّن 80 ثوبًا مع إكسسواراتها، وقطعًا أخرى مُطرّزة.

وذكر المتحف، في بيان له، اليوم الأحد، أن هذه المجموعة وصلت بعد نجاح حملة التمويل الجماعي الأولى التي أطلقها المتحف "80 قصّة وثوبا، من الشَّتات للبلاد" في نهاية شهر نوفمبر 2020، لتبدأ على إثرها، ترتيبات نقل المجموعة إلى فلسطين على مراحل، تحسبًا لعقبات كان سيفرضها الاحتلال على إدخال المجموعة كاملة.

وأضاف أن هذه المجموعة التاريخيّة كانت قد ارتحلت من فلسطين إلى الولايات المُتّحدة الأميركيّة قبل ثلاثة عقود، إذ تمّ اقتناؤها وحفظها من قِبل سيّدات فلسطينيّات وعربيّات - أميركيّات، من لجنة الحفاظ على التّراث الفلسطينيّ (CPPH)، في العاصمة الأميركيّة واشنطن، وقد عملت السيّدات، بلا كللٍ، على تقديم وعرض الأثواب للعالم في المعارض التي أُقيمت في جميع أنحاء الولايات المتّحدة الأميركيّة، ليقرّرن لاحقًا أنه يجب حفظ هذه المجموعة في متحف فلسطيني في بلدها الأم، وهو ما حصل.

وقالت مدير عام المتحف الفلسطيني عادلة العايدي– هينة، خلال الحفل الذي أقيم في المتحف، وحضرته مجموعة من داعمي وأصدقاء المتحف والمهتمّين بالتاريخ المادّي، "إن وصول هذه المجموعة التاريخيّة إلى المتحف الفلسطيني هو إنجاز هامّ ونوعي في مسيرة المتحف وفي مسيرة الحفاظ على الهويّة والتراث الفلسطيني".

وأضافت: "ستكون هذه المقتنيات الهامّة من التراث المادّي الثقافي الفلسطيني مادّة متحفيّة تُحفظ بعناية، لتُنتج من خلالها المعرفة حول التاريخ والمجتمع الفلسطيني، وحول الممارسات الثقافيّة والمجتمعيّة للمرأة الفلسطينيّة"، مُثنية على دور كلّ الداعمين لهذه الحملة، وعلى دور السيّدات اللّواتي حافظن على المجموعة طيلة هذه السنوات.

وقد بدأ فريق المتحف المختصّ، وفور وصولها إلى غرفة المجموعات الآمنة والمجهّزة بأحدث التقنيات، بترميم المجموعة ورقمنتها، والبحث في تاريخ وقصص هذه القطع الفريدة من التّراث الفلسطيني، لتكون في متناول الجمهور العامّ، حيث سيعرض المتحف في 18 يوليو 2021 فيديو بعنوان "استكشاف المجموعات الدائمة عن قُرب"، يتحدث فيه مسئول المجموعات في المتحف الفلسطيني بهاء الجعبة، والمقتنية والباحثة في موضوع التطريز الفلسطيني مها أبو شوشة، عن تاريخ وميزة هذه المجموعة.

يُذكر أن هذه المجموعة تُضاف إلى هبة مكوّنة من مجموعة تراثيّة من أثواب وحُليّ قدّمتها المقتنية الدكتورة نبيلة النشاشيبي، التي تقيم في فرنسا.