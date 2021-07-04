الأحد 04 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«البورصة» تربح 5.4 مليار جنيه فى أول تعاملات يوليو

البورصة المصرية
البورصة المصرية

حققت البورصة المصرية، اليوم الأحد، أول تعاملات شهر يوليو، مكاسب سوقية بلغت قيمتها نحو 5.4 مليار جنيه، ليغلق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عند مستوى 672.6 مليار جنيه.

جاءت تلك المكاسب على خلفية الارتفاع الذي شهدته أسهم ومؤشرات السوق، والتي ارتفعت بنحو جماعى، بدعم من عمليات شراء موسعة من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة بلغت 0.87%، ليغلق عند مستوى 10345 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.12%، ليغلق عند مستوى 2179 نقطة، فى الوقت الذى صعد فيه مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94%، ليغلق عند مستوى 12933 نقطة، بالتزامن مع صعود مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72%، ليغلق عند مستوى 4033 نقطة.

 من ناحية أخرى، ارتفعت المؤشرات الثانوية بنحو واضح، حيث صعد المؤشر الثانوى الذى يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة بلغت 1.25%، ليغلق عند مستوى 2352 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقا "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة بلغت 1.14%، ليغلق عند مستوى 3316 نقطة.

وقال محللون بالسوق إن الارتفاعات التى شهدتها البورصة اليوم جاءت نتيجة عدة عوامل مجتمعة، أبرزها الارتفاعات التى شهدتها أسواق المال العاملية بختام معاملات الأسبوع الماضي "الجمعة"، فضلا عن تماسك الأسهم الكبرى والثقيلة بالسوق، والتى نجحت فى اختراق مستوى المقاومة الرئيسية للمؤشر الرئيسي للبورصة، علاوة على محاولة المتعاملين تكوين مراكز شرائية جديدة عند تلك المستويات السعرية للأسهم مع بداية تعاملات منتصف العام الجارى، والتى بدأت اليوم الأحد، ومن المتوقع امتدادها لنهاية الأسبوع الجاري.

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