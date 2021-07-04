«الثقافة» تتصدر مبيعات الدورة الـ52 لمعرض الكتاب

تصدرت مبيعات أجنحة قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر «الهيئة العامة لقصور الثقافة، الهيئة العامة للكتاب، المركز القومي للترجمة»، المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، أعلى المبيعات خلال الأيام الأربعة الأولى للمعرض المقرر إنهائه في 15 يوليو الجاري.

وقال الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن مبيعات الهيئة خلال أول 4 أيام من المعرض تخطت الـ15ألف نسخة من إصدارات الهيئة بجناحها الذي شهد إقبالًا كبيرًا من الزوار على "سلاسل الزخائر، ذاكرة الكتابة، الهوية، آفاق عالمية، المسرح العالمي، الفلسفة وإصدارات النشر الاقليمي ومجلة قطر الندى".

وأوضح أن قائمة أعلى الكتب مبيعا حتى الآن، ضمت "بلاغة النساء، المعارف، نهج البلاغة، تهافت التهافت، تهافت الفلاسفة، ديوان الرُمة، مختار الصحاح، تدهور الحضارة الغربية، مجموعة سندباديات، مصر الحضارة، الثورة العرابية، ثلاثية عبد الرحمن الرافعى تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر من فجر التاريخ حتى الفتح العربي وتاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر "جزئين"، فجر الضمير".

وأضاف أن هناك بعض العناوين التي نفذت منها "بطل هذا الزمان، الشقيقان، والأعمال الكاملة لمصطفى عبد الرازق"، مشيرًا إلى أن هناك إقبالا كبير من الزوار على سلسلة النشر الإقليمي ومجلة قطر الندى التى تتراوح الاسعار فيهما من جنيه إلى 5 جنيهات.

ومن جانبها، قالت الدكتور كرمة سامي رئيس المركز القومي للترجمة، إن العناوين الأكثر مبيعا في جناح المركز خلال أول أيام المعرض، هي "الوالدية ودعم السلوك الإيجابي، نهب الفقراء، وقائع ثورة الموريسكيين، حياة الاسكندر، اليوم الاخير لأدولف هتلر، اليهود في الامبراطورية العثمانية، تاريخ اوروبا في العصر الحديث، هيرودوت يتحدث عن مصر، من الشاطئ الاخر لطه حسين، والعقيدة والشريعة في الإسلام".

وأضافت أن المركز يقدم خصومات تصل إلى 50 % لعدد من شرائح الزائرين للجناح مثل طلاب الجامعات الحكومية، وأعضاء نقابات الاطباء، الصحافيون ، أعضاء اتحاد الكتاب ونادي القصة، ذوي الاحتياجات الخاصة، الباحثون الاكادميون، أعضاء القضاء والجيش والشرطة والعاملون باتحاد الاذاعة والتليفزيون.

ولفتت إلى أن هناك خصم لكل رواد المعرض يصل إلى 25 % على نسخة واحدة فقط من أي عنوان.

فيما أكد الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة الهئة العامة للكتاب على أن إجمالي مبيعات اصدارات هيئة الكتاب خلال الأيام الماضية من المعرض تخطت الـ 20 ألف نسخة، وضمت قائمة الأكثر مبيعا كتب "شخصية مصر، هكذا كانت الوحدة، كتاب الزنوج، رسالة الغفران، الذكريات الصغيرة، المسيح يصلب من جديد، الاخوة اعداء، الطاعون، القوة والمجد، أوقات عصيبة، عالم تسكنه الحيوانات، الحوت، زهرة الكركديه الارجوانية والارض".

وأكد على أن حجم المبيعات فاق التوقعات رغم تحديد أعداد الزائرين بـ 100 الف زائر يوميا تطبيقا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ولفت إلى أن مراعاة الكثافة العددية وتنظيم دخول الجمهور إلى القاعات جاء منعا التكدس، مؤكدا تخصيص أماكن مناسبة للانتظار فى اماكن مفتوحة .