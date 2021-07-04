الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

«تعليم بورسعيد»: استيعاب 100% من المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال

نبوي باهي
نبوي باهي

أعلن الدكتور نبوي باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، أن تعليم بورسعيد يستوعب الأطفال المتقدمين للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال بنسبة ١٠٠% للعام السادس على التوالي مما يضع المحافظة على رأس قائمة المحافظات فى ذلك الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماعه الذى استهدف موجهات ومعلمات رياض الأطفال بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية بحضور الحسينى أبو الإسعاد مدير إدارة التوجيه الفني وعزيزة إمام موجه عام رياض الأطفال ووليد أبو زيد منسق رياض الأطفال.

وأضاف وكيل الوزارة أنه استعرض قواعد التقدم بالمستندات الورقية للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال كمرحلة تالية لمن تقدم إلكترونيا من أولياء الأمور، مشيرا إلى من يحق لهم التقدم للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ هم مواليد ٢ أكتوبر ٢٠١٦ حتى ١ يوليو ٢٠١٧.

ولفت الدكتور نبوي إلى اللجان التي تم تشكيلها لاستقبال المستندات الورقية طبقا لنوع الطفل ذكر أو أنثى وتاريخ الميلاد منوها بأن فتح باب التقدم بالمستندات يبدأ غدا الإثنين ٥ يوليو حتى يوم الأربعاء ٢٨ من نفس الشهر الجاري.

ووجه باهى القائمين على اللجان بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وحثهم على التيسير ومساعدة أولياء الأمور مناشدا أولياء الأمور إتباع التعليمات وعدم التزاحم أو اصطحاب الأطفال أثناء فترة تقديم المستندات.

وكان قد أكد الدكتور نبوي باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، قامت بتجهيز ٩ استراحات لرؤساء اللجان ومراقبي الثانوية العامة من ضمن الاستعدادات لإجراء الامتحانات فى ١٠ يوليو الجاري.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تجهيز ٩ استراحات خاصة برؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين بكافة وسائل الإعاشة الفاخرة داخل كل استراحة، موضحا أنه سيتم تسكين المراقبين قبل انطلاق ماراثون الامتحانات بوقت كاف.

وقال الدكتور نبوي أنه تم تعقيم وتطهير جميع الاستراحات خلال الفترة الماضية والانتهاء من تجهيزها لتليق بالمراقبين طوال فترة الامتحانات، مضيفا أن هناك ٣ استراحات مجهزة لاستقبال السيدات بينما يوجد ٦ استراحات مجهزة لاستقبال الرجال.

وأشار باهى، إلى وجود بروتوكولات تعاون مع مديريات الصحة والتموين لتوفير الرعاية الصحية والخدمات التموينية اللازمة لضيوف بورسعيد موجها الشكر للقائمين على تجهيز الاستراحات تحت إشراف شريف أبو هيبة مدير عام إدارة الشئون التنفيذية.

أعلنت تعليم بورسعيد وكيل وزارة

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وائل لطفي

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