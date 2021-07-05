ملفتة للأنظار.. تعرف على تكلفة إطلالة كيت ميدلتون خلال ظهورها الأخير

خطفت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها البسيطة التي ظهرت من خلالها أثناء متابعة بطولة ويمبلدون.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" قامت دوقة كامبريدج كيت ميدليتون، راعية نادي All England Lawn Tennis Club، بجولة في مبنى لندن قبل الجلوس على جانبي الملعب في المقعد الأمامي لحضور مباراة الدور الثالث من فردي السيدات، حيث فازت التونسية Ons Jabeur على الإسبانية Garbiñe Muguruza.

وارتدت كيت معطف بلغ ثمنه 695 دولارا وتنورة Alessandra Rich ذات الثنيات متوسطة الطول (618 دولارًا أمريكيًا)، مع حذاء بكعب أبيض وقناع وجهها الزهري الأزرق المفضل من Amaia، والذي للبيع بالتجزئة مقابل 20 دولارًا فقط.

وحصلت ميدلتون البالغة من العمر 39 عامًا، على تكريم عبارة عن قلادة خاصة مكتوبة بالأحرف الأولى لأطفالها الثلاثة مع زوجها الأمير وليام والأمير جورج، 7 سنوات، والأمير لويس، 3 سنوات، والأميرة شارلوت، 6 سنوات من دانييلا دريبر وبلغت تكلفتها (1400 دولار).

وعلى صعيد آخر تستعد كيت ميدلتون للتخلي عن لقب دوقة كامبريدج بسبب التغييرات الكبيرة المقبلة في المستقبل، والتي قد ينتقل من خلالها زوجها، دوق كامبريدج الأمير وليام إلى المرتبة الثانية في ترتيب ولاية العرش، فقد يتغير لقبها وفق ما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.

ويأتي ذلك بعد شائعات انتشرت في بعض الدوائر الملكية بأن الملكة قد تجعل الأمير تشارلز وصيا على العرش، و بالتالي من المتوقع أن تحصل كيت ليس فقط على لقب واحد بل اثنين جديدين في المستقبل.

وجعلت الأحداث الملكية الأخيرة مثل وفاة الأمير فيليب واستعداد الأمير تشارلز للعرش، الجمهور يفكر في مستقبل النظام الملكي.