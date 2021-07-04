الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«المحطات النووية» للمتقدمين لوظائفها: تابعوا موقنا لتفاصيل تسليم الملفات

الدكتور أمجد الوكيل
الدكتور أمجد الوكيل

قالت هيئة المحطات النووية المصرية لتوليد الكهرباء، إنه على المتقدمين للإعلان رقم (1-2) لسنة 2021 المتابعة المستمرة لموقع الهيئة الإلكتروني (www.nppa.gov.eg) للاطلاع على أحدث المستجدات بالتفاصيل الخاصة باجراءات تسليم ملفات التقديم والتي بدأت في الفترة من 4 حتى 8 أبريل الماضي.

وكانت شهدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على سحب الملفات الخاصة بإعلانها عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات الفنية المختلفة.

وأكد الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، أنه خلال فترة تقدم الراغبيين في إجراء اختبارات القبول استقبلت هيئة المحطات النووية المصرية لتوليد الكهرباء على مدار أسبوعين نحو 30 ألف متقدم، زارو بأنفسهم مقر الهيئة في 4 طريق النصر- ميدان هشام بركات، رابعة العدوية سابقا، مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وأشار الوكيل، إلى أن شروط المسابقة كما أوضحت هيئة المحطات النووية المصرية لتوليد الكهرباء في الإعلان عن بدء فتح باب القبول للتقدم للوظائف تضمنت: 

  1. إلا يزيد سن المتقدم عن 45 عامًا في وظائف الدرجة الأولى.
  2. ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا في وظائف الدرجة الثانية.
  3. أن يكون شهادة التخرج بتقدير جيد.
  4. إجادة اللغة الإنجليزية.
  5. الحاسب الآلي.

كما أكد رئيس هيئة المحطات النووية، أن اختبارات القبول بالوظائف تتم بالطريقة الرقمية سواءفي الاختبارات الفنية أو غيرها، وأن اجتياززالاختبار يتطلب الحصول علي نسبة 65%، شرط ضروري لللانتقال إلى الاختبار الذي يليه.

وخصصت هيئة المحطات النووية المصرية لتوليد الكهرباء فترة زمنية محددة لإجراء الاختبارات قدرت بـ60 دقيقة فقط لكل اختبار، كما وفرت هيئة المحطات النووية المصرية لتوليد الكهرباء موقعًا لإجراء الاختبارات لكافة المتقدمين للوظائف.

هيئة المحطات النووية المصرية توليد الكهرباء أمجد الوكيل المتقدمين الوظائف

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