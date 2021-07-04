الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

واشنطن: على الليبيين اغتنام الفرصة لاستعادة سيادة بلدهم في 24 ديسمبر

ريتشارد نولاند
ريتشارد نولاند

قال السفير الأميركي ومبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الأحد، إن على الليبيين اغتنام الفرصة لاستعادة سيادة بلدهم والوصول إلى حكومة تلبي طموحاتهم.

وأكد نورلاند في كلمة مسجلة خلال افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، قبل أن يحذر من تعطيل هذا الاستحقاق الانتخابي الذي ينتظره الليبيون.

وسبق أن حذر نورلاند، عقب فشل جلسات الحوار فى جنيف، التى ترعاها الأمم المتحدة، فى التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية اللازمة  لإجراء الانتخابات العامة في البلاد؛ حيث قال أمس الأول، إن بعض أعضاء الحوار الليبى يحاولون تسميم الأجواء لضمان عدم إجراء الانتخابات فى ليبيا.

وطالب مبعوث الولايات المتحدة  أعضاء ملتقى الحوار بتكريس أنفسهم للسماح لليبيين بالتعبير عن رأيهم وتشكيل مستقبل البلاد، مشيرا إلى أن الأعضاء الذين يحاولون عرقلة الانتخابات‪،  يعملون إما عن طريق إطالة العملية الدستورية أو من خلال خلق شروط جديدة يجب تلبيتها لإجراء الانتخابات.

ولفت إلى أن بعض هؤلاء الأفراد يدعون أنهم يعملون نيابة عن القادة السياسيين الذين قدموا للولايات المتحدة تأكيدات واضحة بأنهم يدعمون الانتخابات فى ٢٤ ديسمبر، مشددا على أنه لا يمكن تحديد مستقبل ليبيا إلا من قبل الليبيين.

وأعلن رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، اليوم، عن انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين كأول مرحلة من مراحل العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر القادم.

وجاء إعلان السايح، خلال كلمته في الحفل الذي نظمته المفوضية بمناسبة افتتاح مركزها الإعلامي اليوم 4 يوليو2021، بحضور أعضاء المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد ادبيبة ونائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جورجيت قاقنون، وأعضاء مجلس المفوضية وسفراء وممثلين عن البعثات الدبلوماسية، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ولفيف من الضيوف.

ريتشارد نولاند الولايات المتحدة الامريكية السفارة الأمريكية لدى ليبيا ليبيا انتخابات 24 ديسمبر

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