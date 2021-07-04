رئيس الوزراء العراقي: علينا اختيار الحوار السياسي لحل الخلافات

أعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عن رغبة بلاده بأن يكون العراق من البلدان التي تدير الأزمات بنجاح، وليس من الدول التي تتسبب أو تتأثر بها، مشيرًا إلى أن العراق ظل منذ سنوات ساحة للتصادم والصراع، فيما شدد على ضرورة اختيار طريق الحوار السياسي لحل الخلافات.

وقال الكاظمي، خلال حواره الصحفي مع صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية: "تجنّبنا الهاوية التي كان العراق يتدهور نحوها؛ نتيجة أحداث خريف عام 2019، لكن التحديات التي نواجهها تبقى قوية".

وأكد أن تنظيم "داعش" الإرهابي، ما زال يشكل خطرًا، ويحاول تجميع صفوفه، و"لكن لم يعد الإرهابيون قادرين على الحصول على حواضن جغرافية، ووجهنا لهم ضربات مهمة وقتلنا العديد من قياداتهم".

وأضاف الكاظمي: "تعاوننا الاستخباري مع حلفائنا أصبح أكثر فاعلية، وطلبنا من إيطاليا أن تبقى في الصف الأول في تدريب قواتنا".

وأبدى رئيس الوزراء العراقي، استعداد بلاده لتعزيز التعاون العسكري مع إيطاليا، في مجال التدريب وتطوير العمل في مكافحة الفساد وغسيل الأموال والجريمة المنظمة والمافيات.

وصرح قائلًا: "طلبنا من الأمريكيين والإيرانيين الابتعاد عن تصفية حساباتهم في العراق"، مضيفًا: "لقد كنّا منذ سنوات ساحة للتصادم والصراع، وعلينا اختيار طريق الحوار السياسي لحل الخلافات، وسيستفيد الجميع من ثمار التهدئة".

وقال الكاظمي: "نتواصل مع إدارة الرئيس بايدن، وأعتقد أنّنا سنكون قادرين على التحرّك نحو مرحلة من الحوار الإقليمي".

وتابع: "نرغب بأن يكون العراق من البلدان التي تدير الأزمات بنجاح، وليس من تلك الدول التي تتسبب أو تتأثر بها".

وأشار رئيس مجلس الوزراء العراقي، إلى أن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة مهم للغاية، موضحًا أنه "حاسم للمنطقة وأعتقد أنه قابل للتحقق"، مؤكدًا أن النجاح في مفاوضات فيينا سيؤثر إيجابًا على المنطقة، كما سيخدم استقرار العراق.