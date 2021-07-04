الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء تطبيق اشتراطات البناء الجديدة وإصدار التراخيص في كفر الشيخ

المراكز التكنولوجية
المراكز التكنولوجية

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، عن بدء التطبيق الفعلي لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى مراكز ومدن والمحافظة.

وتفقد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، المركز التكنولجى بالمركز والمدينة، لمتابعة انتظام سير عمل منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة، والتأكد من تقديم التسهيلات للمواطنين وكفاءة القائمين على العمل وأدائهم لعملهم وفقًا للبرامج التدريبية التي تم التدريب عليها لتطبيق المنظومة بالشكل الصحيح.

جدير بالذكر؛ أن خطوات الحصول على الرخصة في منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة هي أن يتقدم المواطن إلى المركز التكنولوجى للمدينة أو الحي محل العقار للحصول على رخصة بناء وفقًا للنموذج المعد لذلك بالمركز، ويرفق به "صورة من تحقيق الشخصية - صورة من العقد المشهر - صورة بيان الصلاحية" على أن يطلع المسئول بالمركز التكنولوجي على أصل العقد المشهر لقطعة الأرض ويحصل المواطن على النماذج النمطية للواجهات للاختيار منها.

وفي سياق منفصل، فقد شهد مركز ومدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ حملات مكبرة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.  

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، تفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع الناتج اليومي من القمامة والأتربة والمخلفات بالمدينة، فضلاً عن أعمال مسح وتمهيد طريق "الطبيه - العيادية" بالمشاركة المجتمعية وتوسعة طبان الطريق وردم الحفر لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات.

كما تابع رئيس مركز ومدينة الحامول، إصلاح إنفجار ر بماسورة مياه الشرب بجوار الكوبري الذي يربط بين ٤٦و ٤٧ الجدية، بالإضافة إلى مد خط مياه شرب بقرية الحلمية.

وفي سياقٍ متصل، تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، التشطيبات الداخلية لمبنى الوحدة الصحية بغرب تيرة، مؤكداً على الالتزام بالجدول الزمني للعملية ومراعاة الاشتراطات الفنية والهندسية لأعمال الإنشاءات.

تراخيص بناء اشتراطات كفر الشيخ محافظ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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