انتشال جثة طالب غرق بمياه ترعة جوجر بشربين

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، من انتشال جثة طالب غرق بمياه ترعة جوجر أمام قرية "الدبوسي" مركز شربين، وتبين بأنه أثناء قيامه بالاستحمام بمياه الترعة جرفه التيار، ولعدم إجادته السباحة توفي بها غرقا.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة شربين من إدارة شرطة النجدة بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة جوجر المارة أمام قرية "الدبوسي" دائرة المركز.

وبانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ تم اانتشال الجثمان وبالفحص وبمناظرته تبين أن الجثة للمدعو "رمضان احمد زهدي ابراهيم " 16 سنة، طالب بالصف الأول الثانوى التجارى، ومقيم قرية "كفر الحطبة" دائرة المركز ولا يوجد به ثمة اصابات ظاهرية.

وتم نقل جثمانه إلى مستشفى شربين العام، وبسؤال شاهد الواقعة المدعو " ابراهيم عبدالمطلب عياد "59 سنة، موظف ، ومقيم بذات القرية.

وقرر أنه أثناء قيام المتوفى بالاستحمام بمياه الترعة المشار إليها جرفه التيار، ولعدم إجادته السباحة توفي بها غرقا.

وبسؤال والد المتوفي "أحمد زهدی ابراهیم" 49 سنة، عامل ، ومقيم بذات القرية أيد ذات المضمون ، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاة نجله.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/5212 إدارى مركز شربين ، وجارى استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

وأصيب سائق توك توك بجرح شبه نافذ بالبطن على يد شقيقه ونجله جراء خلافات بينهم بسبب الميراث بعزبة الجزيرة مركز الجمالية في محافظة الدقهلية، وبضبط المتهمين تبادلا الاتهام مع المصاب بالتعدي عليهما بالضرب بآلة حادة "سكين" بحوزته.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة الجمالية من مستشفى الجمالية المركزي بوصول السيد م ع 41 سنة، سائق توك توك، مصابا بجرح شبه نافذ بالبطن.

وبانتقال الضباط والفحص وسؤاله اتهم كلا من شقيقه "محمد م ع" 43 سنة نقاش، و نجل شقيقه "أشرف م م" 19 سنة، نجار موبيليا، ومقيمان بذات القرية بالتعدي عليه بالضرب أداة حادة "سكين" بحوزة الثاني، وإحداث إصابته وذلك على إثر وجود خلافات بينهم بسبب الميراث.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهما تبادلا الاتهام مع المصاب بالتعدي عليهما بالضرب بآلة حادة "سكين" بحوزته وإحداث إصابة الأول بجرح قطعي بالرأس وإصابة الثاني بجرح قطعي بسبابة اليد اليمنى، لذات الخلافات.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/3957 جنح مركز الجمالية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.