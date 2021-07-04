إزالة حالات بناء مخالف على أراضي زراعية في كفر البطيخ بدمياط

تحركت حملات موسعة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص في المهد بمدن وقرى المحافظة في دمياط، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة المحاسب متولى حسن محمد بإزالة فورية لحالة تعدى على الأرض الزراعية بترعة حلاوة التابعة لقرية البساتين مركز كفر البطيخ للمرة الثانية تحت إشراف محمد البساطي نائب رئيس المدينة لشئون القرى وإدارة المتابعة وسهام شعيب رئيسة قرية البساتين و فهيمة الصياد سكرتيرة القرية إبراهيم عوض رئيس القسم الفني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

تحركت حملة موسعة من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بدمياط برئاسة اللواء حسين لبيب وإشراف نواب المدينة؛ لإزالة الإشغالات في كورنيش النيل.

وقام قسم الإشغالات بالوحدة بحملة جديدة على كورنيش البحر، حيث أسفرت عن ضبط عدد من الإشغالات المخالفة، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لرفع كافة المخالفات بجميع مناطق المدينة.

تم إزالة الإشغالات وتحرير محاضر بالمخالفات حيث سيتم شن العديد من الحملات لإزالة الإشغالات في شوارع المدينة.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة متولى حسنين وإدارة شئون البيئة بالديوان العام برئاسة محمد الدالي، حملة لإزالة مكامير الفحم المخالفة، حيث تم تنفيذ حملة أسفرت عن إزالة مكمورتين على مساحة ٣٠٠ متر بقرية الرياض.

وفى هذا الصدد، تم أيضاً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، كما تستمر هذه الجهود لرصد اية مخالفات والتعامل الحاسم معها .

يذكر ان الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد عقدت اجتماعا موجهة بالتصدي لمكامير الفحم المخالفة، والالتزام التام بتطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية.

يذكر ان الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد عقدت اجتماعا موجهة بالتصدي لمكامير الفحم المخالفة، والالتزام التام بتطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية.