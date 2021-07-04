تعرف على موعد انتهاء الموجة الحارة في محافظات مصر

درجة الحرارة وحالة الطقس يوم الأحد 4 يوليو

موعد انتهاء الموجة الحارة.. يتساءل المواطنون حول موعد انتهاء الموجة الحارة، لعدم تحملهم الشمس الحارقة، وارتفاع درجات الحرارة على جميع محافظات مصر.

موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر

تسود حالة من ارتفاع درجة الحرارة مع الرطوبة في وقتنا الحالي، حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية إنها ستظل ليوم الجمعة الموافق ٩ يوليو القادم، واستمر درجة الحرارة في الارتقاع على جميع المحافظات، وذلك تأثرا بمنخفض بلاد الهند

من جانبه، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة في الشمس مع ارتفاع درجة الرطوبة وسرعة الرياح، تتجاوز الـ 40 درجة مئوية.

درجة الحرارة وحالة الطقس يوم الأحد 4 يوليو

درجة الحرارة فى محافظة القاهرة الصغرى 25 والدرجة العظمى 37

درجة الحرارة فى محافظة المنوفية الصغرى 25 والدرجة العظمى 37

درجة الحرارة فى محافظة الغربية الدرجة الصغرى 25 والعظمى 36.

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درجة الحرارة فى محافظة البحيرة الدرجة الصغرى 25 والدرجة العظمى 34

درجة الحرارة فى محافظة الإسكندرية الصغرى 23 والدرجة العظمى 31

درجة الحرارة فى محافظة كفر الشيخ الدرجة الصغرى 25 والدرجة العظمى 31

درجة الحرارة فى محافظة مرسى مطروح الصغرى 23 والعظمى 29

درجة الحرارة فى محافظة الفيوم الدرجة الصغرى 23 والعظمى 30

درجة الحرارة فى محافظة بورسعيد الدرجة الصغرى 25 والدرجة العظمى 32

درجة حرارة محافظة دمياط الدرجة الصغرى 25 والدرجة العظمى 31



درجات حرارة محافظة الزقازيق الدرجة الصغرى 25 والدرجة العظمى 37



درجة حرارة محافظة الاسماعيلية الدرجة الصغرى 25 والعظمى 38



درجات حرارة محافظة السويس الدرجة الصغرى 25 والعظمى 37



درجات حرارة محافظة سيناء الدرجة الصغرى 24 والعظمى 33



درجات الحرارة فى محافظة جنوب سيناء الدرجة الصغرى 29 والدرجة العظمى 39



درجة حرارة محافظة البحر الأحمر الدرجة الصغرى 28 والعظمى 39



درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 38



درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 37



درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 37



درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 24 والعظمى 37



درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 25 والعظمى 38



درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 26 والعظمى 39



درجات الحرارة فى قنا الصغرى 26 والعظمى 41



درجة حرارة فى الأقصر الدرجة الصغرى 27 والعظمى 41



درجات الحرارة بمحافظة أسوان الدرجة الصغرى 28 والعظمى 43



درجات حرارة فى مخافظة الوادى الجديد الصغرى 26 والعظمى 41