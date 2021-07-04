وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يتفقدان مركز شباب الإستاد والمدينة الشبابية

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، بجولة تفقدية لمركز شباب الإستاد، والمدينة الشبابية ببورسعيد، وذلك عقب الانتهاء من وضع حجر أساس انشاء النادي المصري.

وشهد الوزير والمحافظ الأنشطة المقامة بمركز شباب الإستاد في ألعاب "كرة اليد، الملاكمة، التايكوندو، الكاراتيه، والهوكي "، والأنشطة الكشفية. وتفقد الوزير إنشاءات المركز من صالات أنشطة، وملعب متعدد الأغراض، والصالة المغطاة، وحمام السباحة، وقاعة الحاسب الآلي والمكتبة، والأماكن المخصصة للأطفال وللاسر.

كما قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد بتفقد الملعب الجديد الذي تم إنشاؤه بالمدينة الشبابية، والملعب المتعدد الأغراض، وقاعة الاجتماعات في إطار توافر كافة الخدمات داخل المدينة.

واطلع الوزير والمحافظ على خطة تشغيل المدينة، واستضافتها لمختلف الفعاليات، الشبابية، وإقامة المعسكرات التدريبية استفادةً من إمكانياتها المتنوعة.

وأكد وزير الشباب والرياضة متابعة سير العمل في المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، وتكثيف المشروعات والبرامج والخدمات المقدمة للنشء والشباب، لافتاً إلى تنوع البرامج المقدمة لأبناء بورسعيد داخل المنشآت التابعة للوزارة بالمحافظة.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد قاما اليوم الأحد، بوضع حجر أساس إنشاء استاد نادي المصري البورسعيدي وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء ستاد النادي في موقعه الحالي وفق أحدث نماذج التطوير.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي أقامه النادي المصري ببورسعيد بحضور كل من

سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي، وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والاستاذ احمد فرغلي عضو مجلس النواب والأستاذ عادل لمعي عضو مجلس الشيوخ والأستاذ عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ والأستاذ حسن عمار عضو مجلس النواب والمهندس هاني ضاحي رئيس شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية التي ستقوم بتنفيذ الأعمال الإنشائية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومجموعة من نجوم النادي المصري.

تضمن المؤتمر تقديم عرض كامل حول مشروع استاد النادي المصري الذي يتم تنفيذه وفق المعايير العالمية، ومن المقرر أن يضم الملعب الرئيسي والمدرجات، وبوابات الدخول الاليكترونية، وعدد 4 غرف لتغيير الملابس للاعبين، وصالة اللياقة البدنية، وصالة المؤتمرات الصحفية، وغرف فندقية لإقامة اللاعبين، وصالات أنشطة رياضية متعددة.

في كلمته، قدم وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على توجيه سيادته بإنشاء الإستاد تلبيةً لمطالب أبناء بورسعيد، وضمن المشروعات العديدة التي تشهدها بورسعيد في مختلف المجالات، مقدماً الشكر والتقدير كذلك لكل من ساهم في إنجاز هذا الملف ومنهم محافظ بورسعيد ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

ونقل الدكتور أشرف صبحي تحيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لأبناء بورسعيد، والتهنئة بالإستاد الجديد، مشيراً أن تصميم الإستاد تم مراعاة كل عوامل الأمان به.

من جانبه، نقل محافظ بورسعيد تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لأهالي بورسعيد وتهنئة سيادته لهم بالإستاد الجديد، مبيناً أن إطلاق مشروع إعادة بناء استاد النادي المصري اليوم يأتى تكليلاً لمجهودات استمرت لمدة عامين.

وأعرب محافظ بورسعيد عن خالص تقديره لوزير الشباب والرياضة على مجهوداته المبذولة في هذا الشأن، مطالباً بالمساهمة المجتمعية وتكاتف أبناء بورسعيد للخروج بهذا العمل في أسرع وقت ممكن.

فيما أعرب رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن امتنانه وتقديره لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة انشاء وتطوير إستاد المصري في موقعه الحالي، مبينا أن موقع استاد المصري يرتبط بتاريخ حافل بالمحافظة الباسلة.

وأشاد الدكتور محمود حسين بما قدمه وزير الشباب والرياضة لمحافظة بورسعيد على مستوى المنشآت الشبابية والرياضية، والنادي المصري وهو الأمر الذي يستحق التقدير والثناء من جميع أهالي بورسعيد له، مقدماً الشكر كذلك إلى محافظ بورسعيد على مجهوداته المبذولة في ملف إنشاء الإستاد.

وقال رئيس النادي المصري :"نحتفل اليوم بإنشاء استاد جديد للنادي في حدث تاريخي، وفق توجيهات السيد الرئيس صانع الجمهورية الجديدة"، مشيراً أن مجلس إدارة النادي سعى إلى إعادة إنشاء إستاد النادي من خلال التواصل مع كافة السادة المعنيين والجهات المختلفة حتى جاء القرار الرئاسى بالبدء في إنشاء الإستاد.