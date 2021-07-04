متابعات مكثفة للجان امتحان الثانوية الأزهرية بالإسكندرية

تفقد الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وعصام القاضي مدير عام إدارة الجودة بقطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأحد، لجان الشهادة الثانوية بمعهد المدينة المنورة بالعامرية، والتي تضم طلاب وطالبات معاهد: بنين المدينة المنورة، وفتيات مكة المكرمة، وبنين وفتيات حسين أحمد، وفتيات أحمد عرابي، حيث امتحن طلاب القسم الأدبي وطلاب العلوم الإسلامية في مادة الجغرافيا.

كما تفقد علاء العريان الوكيل الثقافي لجنة بنين الإسكندرية ويرافقه الأستاذة فاطمة الششتاوي موجه عام العلوم، وميرفت حسنين موجه عام المواد الفلسفية، وتفقد الشيخ صالح عبدالله مدير الامتحانات لجنة بنين سموحة النموذجي؛ وذلك للاطمئنان على مستوى الامتحان، ومطابقته للمناهج المقررة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، واتخاذ التدابير الصحية؛ للمحافظة على أمن وسلامة الجميع، ورافق رئيس الإدارة المركزية الأستاذ محمود جمال مدير أمن المنطقة.

وتم تفقد اللجان، والتأكيد على توفير المناخ المناسب لأداء الطلاب لامتحانهم مع منع الغش بكافة الطرق والوسائل، ومنع اصحاب الهاتف المحمول داخل اللجان، والتأكد من التزام الجميع بالتعليمات المنظمة للامتحانات، وتطهير وتعقيم اللجان بشكل مستمر، وقياس درجة الحرارة للجميع قبل دخول اللجان، والاطمئنان على مستوى الامتحان ومطابقته للمناهج المقررة.

وكانت استعدت منطقة الإسكندرية الأزهرية، لإمتحانات الثانوية، حيث عقدت اجتماعًا برؤساء لجان الشهادة الثانوية؛ للتأكيد على التعليميات الخاصة بها، والحرص على أن تتم الامتحانات على أكمل وجه بالصورة التي تليق بمنطقة الإسكندرية.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على مهام رئيس اللجنة، وعلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتطهير والتعقيم المستمر للجان؛ حفاظًا على أمن وسلامةالجميع، ومنع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء مع الطلاب أوأي من العاملين المشاركين في أعمال الامتحانات.

كما تم التأكيد على دور الموجه داخل اللجان، ودعمه لرئيس اللجنة، وتواجده أثناء فتح مظاريف الأسئلة، وتضافر كل الجهود، والحرص على خروج الامتحانات بالصورة التي تليق بمكانة منطقة الإسكندرية الأزهرية، وتوفير المناخ الصحي الذي يسهم في الوصول بالامتحانات لبر الأمان وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

متابعات امتحان الثانوية الأزهرية

متابعات امتحان الثانوية الأزهرية

متابعات امتحان الثانوية الأزهرية