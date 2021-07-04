الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تقارير ومتابعات

عاصفة ترابية وحرارة شديدة.. تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين

عاصفة ترابية
عاصفة ترابية

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر ستشهد حالة من التقلبات الجوية غدا الاثنين، في ظل الموجة الحارة التي تشهدها البلاد على مدار الأيام الحالية.

وأكد شاهين، في تصريحات لـ"الدستور"، أن "الطقس غدًا شديد الحرارة، ويستمر الارتفاع في دراجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، وتكون هناك عاصفة ترابية تقلل الرؤية الأفقية على جنوب مصر".

وأشار شاهين إلى أن حالة الطقس غدا ستكون مثل حالة الطقس أمس شديدة الحرارة نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشديد الحرارة رطبة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتكون حارة رطبة على السواحل الشمالية.

ونوه إلى وجود شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية إلى القاهرة، وكذلك والسواحل الشمالية والوجه البحري ويستمر نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء، ويكون اتجاه الرياح على مصر عمومًا شمالي غربي، وتتراوح سرعة الرياح من 11 و14 عقدة.

وأوضح شاهين  أن السبب وراء ارتفاع درجات الحرارة هو تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي والذي يلتحم مع منخفض السودان ويؤدي لتكون حرارة في طبقات الجو العليا، وأن الخرائط الجوية لم تُشر إلى تحسن في درجات الحرارة حتى الآن.

ونصح شاهين، المواطنين بكثرة تناول المشروبات الباردة، وكذلك عدم التعرض المباشر للشمس.

البحر المتوسط درجات الحرارة حالة الطقس مصر الحرارة

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