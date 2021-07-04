عاصفة ترابية وحرارة شديدة.. تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين
قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر ستشهد حالة من التقلبات الجوية غدا الاثنين، في ظل الموجة الحارة التي تشهدها البلاد على مدار الأيام الحالية.
وأكد شاهين، في تصريحات لـ"الدستور"، أن "الطقس غدًا شديد الحرارة، ويستمر الارتفاع في دراجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، وتكون هناك عاصفة ترابية تقلل الرؤية الأفقية على جنوب مصر".
وأشار شاهين إلى أن حالة الطقس غدا ستكون مثل حالة الطقس أمس شديدة الحرارة نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشديد الحرارة رطبة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتكون حارة رطبة على السواحل الشمالية.
ونوه إلى وجود شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية إلى القاهرة، وكذلك والسواحل الشمالية والوجه البحري ويستمر نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء، ويكون اتجاه الرياح على مصر عمومًا شمالي غربي، وتتراوح سرعة الرياح من 11 و14 عقدة.
وأوضح شاهين أن السبب وراء ارتفاع درجات الحرارة هو تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي والذي يلتحم مع منخفض السودان ويؤدي لتكون حرارة في طبقات الجو العليا، وأن الخرائط الجوية لم تُشر إلى تحسن في درجات الحرارة حتى الآن.
ونصح شاهين، المواطنين بكثرة تناول المشروبات الباردة، وكذلك عدم التعرض المباشر للشمس.