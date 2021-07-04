إزالة وإيقاف حالتي تعدي بالبناء في مركز بني مزار بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا بالمنيا، تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة حيث تم إزالة حالة تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص على أرض زراعية وإيقاف حالة آخري في المهد بالبناء العشوائي المخالف .

قال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار، أن قسم الإزالات والأشغالات بالوحدة المحلية نجح في إزالة حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية على مساحة قيراط بقرية القيس، كما تم إيقاف حالة تعد بالبناء المخالف بقرية ابطوجه، بالإضافة للتحفظ على أدوات بناء مخالف بشارع مدرسة الزهراء شرق المركز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

وأضاف رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية للحفاظ علي الرقعة الزراعية والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بدون أية استثناءات .

وأشار رئيس المركز أن الوحدة المحلية لمركز بني مزار، تقوم بتنظيم حملات لمتابعة مدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين، بجانب حملات متابعة الألتزام بتطبيق الإجراءات الأحترازية التي أقرها مجلس الوزراء والخاصة بمواعيد الغلق للورش والمقاهي والكافيهات والحدائق العامة والمتنزهات بالتوازي مع حملات النظافة ورفع المخلفات والتراكمات الصلبة والقمامة والأتربة من شوارع المدينة ومداخل القري وذلك لتوفير بيئة صحية نظيفة وجيدة خالية من الأمراض والأوبئة خاصة في ظل مكافحة أنتشار عدوي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وللحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وأكد رئيس المركز على إزالة جميع حالات الإشغالات بشوارع المدينة لتسهيل حركة المواطنين ومنع الأختناق المروري مشيرا إلي أن الوحدة المحلية تكثف من أعمال الكهرباء وصيانة وإصلاح أعمدة الإنارة والكشافات وخاصة بالطرق المؤدية للقري بهدف الإرتقاء بمنظومة الإنارة والعمل علي الحد من وقوع الحوادث ليلا.

209886148_228205212459628_5960785055977059942_n

211942191_119694320335919_5478157738757651154_n

212006653_1867681800076447_723480401424811082_n

212089779_119694350335916_6490188811447035031_n