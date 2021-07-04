إزالة وإيقاف حالتي تعدي بالبناء في مركز بني مزار بالمنيا
واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا بالمنيا، تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة حيث تم إزالة حالة تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص على أرض زراعية وإيقاف حالة آخري في المهد بالبناء العشوائي المخالف .
قال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار، أن قسم الإزالات والأشغالات بالوحدة المحلية نجح في إزالة حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية على مساحة قيراط بقرية القيس، كما تم إيقاف حالة تعد بالبناء المخالف بقرية ابطوجه، بالإضافة للتحفظ على أدوات بناء مخالف بشارع مدرسة الزهراء شرق المركز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.
وأضاف رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية للحفاظ علي الرقعة الزراعية والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بدون أية استثناءات .
وأشار رئيس المركز أن الوحدة المحلية لمركز بني مزار، تقوم بتنظيم حملات لمتابعة مدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين، بجانب حملات متابعة الألتزام بتطبيق الإجراءات الأحترازية التي أقرها مجلس الوزراء والخاصة بمواعيد الغلق للورش والمقاهي والكافيهات والحدائق العامة والمتنزهات بالتوازي مع حملات النظافة ورفع المخلفات والتراكمات الصلبة والقمامة والأتربة من شوارع المدينة ومداخل القري وذلك لتوفير بيئة صحية نظيفة وجيدة خالية من الأمراض والأوبئة خاصة في ظل مكافحة أنتشار عدوي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وللحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.
وأكد رئيس المركز على إزالة جميع حالات الإشغالات بشوارع المدينة لتسهيل حركة المواطنين ومنع الأختناق المروري مشيرا إلي أن الوحدة المحلية تكثف من أعمال الكهرباء وصيانة وإصلاح أعمدة الإنارة والكشافات وخاصة بالطرق المؤدية للقري بهدف الإرتقاء بمنظومة الإنارة والعمل علي الحد من وقوع الحوادث ليلا.