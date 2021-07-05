هل ارتبط الثنائي مجددًا؟.. بين أفليك وجنيفر لوبيز يتجولان في حدائق هامبتون

التقطت عدسات البابارتزي صور جديدة تجمع بين النجمة العالمية جينفر لوبيز وصديقها الممثل بين أفليك وهم يتنزهان بإحدي الحدائق في مدينة هامبتون الأمريكية.

أفليك وجنيفر لوبيز

ووفقًا لموقع مجلة Us Weekly تم التقاط تلك الصور بعد قضاء يوم عائلي مع أطفالهما في مدينة الألعاب يونيفرسال ستوديوز هوليوود، حيث رصدت عدسات الكاميرات كل من بن أفليك وجنيفر لوبيز معًا خلال نزهة لهما في هامبتون في لونج آيلاند من دون أولادهما، وشوهد الثنائي وهما يتجولان بمفردهما.

أفليك وجنيفر لوبيز

في الفترة الأخيرة، انتشرت الكثير من الأخبار والشائعات حول عودة علاقة النجمة العالمية جينيفر لوبيز والنجم العالمى بن أفليك، و ذلك بعد أن نشر موقع pagesix فيديو عشاء رومانسى، أكد لم شمل الثنائى حيث تبادلا القبلات لتكون دليل قاطع لإعادة إشعال علاقتهما الرومانسية.

يشار إلي أن علاقة الثنائي توطدت في يوليو 2002 أثناء تصويرهما فيلم “ معًا” ، إذ عرض الممثل الزواج على المغنية إلا أنّه قبل أيام قليلة من زفافهما في سبتمبر2003 قام الثنائي بإلغائه، وأعلنا انفصالهما رسميًا في عام 2004.

علي صعيد آخر، تستعد المغنية والممثلة الأميركية جنيفر لوبيز لبطولة فيلم خيال علمي جديد بعنوان “Atlas”، يحمل توقيع المخرج براد بيتون، وأشار موقع “ديدلاين” إلى أنّ أحداث الشريط الجديد تدور في المستقبل، حول امرأة تكافح ضدّ جندي بذكاء اصطناعي يحاول تدمير البشرية.

وتعليقاً على المشروع، قال بيتون إنّ الحصول على فرصة لإخراج عمل من بطولة جنيفر لوبيز “هو حلم يتحقّق، لأنّني أعلم أنّها ستجلب القوة والعمق والأصالة المذهلة… علاوة على ذلك، أنا متحمّس للغاية للعودة للعمل مع فريق Netflix. لم يكن العمل معهم أقل من رائع ونحن محظوظون لإتاحة الفرصة لنا لإنجاز شريط آخر.