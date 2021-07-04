الحد من التلوث وتوفير فرص عمل.. كل ما تريد معرفته عن منظومة «المخلفات الصلبة»

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة للمرحلتين الأولى والثانية، خلال اجتماع عقده اليوم بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبدالمنعم الترّاس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومسئولي الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الدولة تبذل جهودا كبيرة خلال المرحلة الحالية في تنفيذ المخطط المتكامل لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود لتفعيل هذه المنظومة، وذلك لما لها من أهمية قصوى توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.

وترصد الدستور في السطور التالية أبرز المعلومات عن منظومة المخلفات الصلبة.

-منظومة إدارة المخلفات الصلبة تتضمن مشروعات للبنية التحتية تساهم في حل المشكلات القائمة.

-تساهم في خلق فرص جديدة في مجال إدارة المخلفات الصلبة.

-من ضمن تلك المشروعات المدافن الصحية الآمنة ومصانع المعالجة والتدوير والتي يتم تنفيذها بأيادي مصرية وبمساعدة وخبرات فريق عمل محترف ومتميز من كافة الجهات.

-يشمل المشروع على إجمالي 24 مشروعاً مقسمين إلى 22 مدفنًا صحيًا آمنًا، و2 مصنع لتدوير المخلفات الصلبة في 15 محافظة.

-ويعد الغرض من تقييم الآثار البيئية هو ضمان حماية البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ عليها من آثار التنمية التي تفقد السيطرة عليها.

- يعد الهدف بعيد المدى لهذا التقييم هو ضمان تنمية اقتصادية متواصلة تلبي حاجات الوقت الحاضر دون الانتقاص من قدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها الخاصة.