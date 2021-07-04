المنظمة العربية للطيران تدعوا لتطبيق تدابير مواجهة جائحة كورونا

دعت المنظمة العربية للطيران المدني، الدول العربية الأعضاء إلى تطبيق تدابير مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وآليات تعافي وإنتعاش قطاع الطيران المدني، وحثت الدول العربية على رفع قيود السفر مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف الإرشادات القائمة على المخاطر الصادرة عن منظمة الصحة العامة.

جاء ذلك خلال الدورة العادية الـ26 للجمعية العامة للمنظمة التى عقدت في الرباط وترأستها الجمهورية اللبنانية بحضور عدد كبير من المسؤولين رفيعي المستوى من الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية.



وجاء في البيان الختامي الصادر فى ختام الاجتماعات، أنه إستنادا إلى ميثاق جامعة الدول العربية، والدور المحوري الذي تطلع به وخاصة في تشجيع التعاون العربي - العربي عبر مجموعة المنظمات المتخصصة التي تشكلت على مختلف المستويات داخل إطار الجامعة وخارجه، وتأكيدا على الدور الرئيسي الذي نشأت من أجله المنظمة العربية للطيران المدني، باعتبارها منظمة عربية متخصصة لدى جامعة الدول العربية تهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الطيران المدني وتطويره، مع وضع الأسس الكفيلة بذلك ليكون ذا طابع موحد، يستجيب لحاجيات الأمة العربية في نقل جوي آمن وسليم ومنتظم.



وأعربت المنظمة فى بيانها أنها تشعر ببالغ القلق إزاء الوباء الناجم عن مرض الفيروس التاجي (كوفيد-19) الذي أصاب إلى الآن جميع بلدان ومناطق العالم وكانت له آثار عالمية مدمرة وطرح تحديات غير مسبوقة، وإذ تعرب عن كامل تعاطفها العميق تجاه الخسائر في الأرواح البشرية التي تسببت بها الجائحة، وما سببته من آثار سلبية على كافة القطاعات الإقتصادية، وعلى الأخص قطاع النقل الجوي في الوطن العربي.



وخلص البيان إلى أنه وبعد أن استعرضت الجمعية العامة بعناية الوضع الحالي المثير للقلق على الصعيد العالمي، وبشكل خاص الوضع في الدول الأعضاء في المنظمة العربية للطيران المدني جرّاء إنتشار فيروس كورونا المستجدّ والجهود المبذولة للتصدي له، تقر بأن جائحة فيروس كورونا المستجد تشكل تحديًا غير مسبوق للدول الأعضاء في المنظمة وللعالم بأسره، مما إستدعى إجراءات فورية وحاسمة على مستوى المنظمة والمستوى الوطني والإقليمي والدولي لحماية القطاع، وتؤكد على أهمية قطاع الطيران المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة كما حددتها هيئة الأمم المتحدة.



وأكدت المنظمة، أنه لا يمكن لبلد بمفرده معالجة الآثار والتحديات المتعددة الأوجه التي يشكلها وباء فيروس كورونا المستجد.

كما أشادت بالجهود الحثيثة المتخذة من قبل الدول العربية على صعيد مختلف القطاعات المتدخلة في مواجهة هذه الجائحة، مع التأكيد على مواصلتها.

وأهابت المنظمة العربية للطيران المدنى فى بيانها بالدول العربية بضرورة إستمرار التواصل والتنسيق مع السلطات الصحية ذات الصلة لتعميم المعايير التي تستند إليها إجراءاتهم فيما يتعلق بالسفر أثناء مواجهة جائحة كورونا، مع العمل على الإعتراف المتبادل بالشهادات الصحية مع البلدان الأخرى ومجموعات البلدان التى تحث على رفع قيود السفر، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف الإرشادات القائمة على المخاطر الصادرة عن منظمة الصحة العامة، فيما يخص التدابير الصحية المتصلة بحركة المرور الدولي، بما يشمل توصيات واضحة بشأن نهج الاختبار أو التلقيح مع تجنب تدابير الحجر الصحي للمسافرين، ومراعاة مستجدات نشر لقاحات كوفيد-19 والمناعة الناتجة عن الإصابة السابقة بالعدوى.

كما تدعو المنظمة إلى الدخول في محادثات مباشرة مع الدول أواتحادات الدول بهدف التوصل إلى إعتراف متبادل لشهادات التلقيح.

وطالبت المنظمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتعميم البيان على جميع المجالس الوزارية العربية ذات الصلة مثل (النقل، السياحة والصحة).