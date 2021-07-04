الأحد 04 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعرف على حركة تنقلات رؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة الحامول

اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، قرارا بشأن حركة تنقلات لنواب رئيس مركز ومدينة الحامول، حيث شمل القرار كلاً من:- " سامح السيد شيحه، نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات، جمال محمد ابراهيم رزق، نائب رئيس المدينة لشئون قري شرق، مصطفي مسعد حامد، نائب رئيس المدينة لشئون قري غرب، أيسر عبدالرحيم، نائب رئيس المدينة للمرافق، وليد علي علي سكر، نائب رئيس المدينة للنظافة والتجميل ".

كما شمل القرار حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة الحامول ويتضمن كلاً من :- " تميم محمد ابو زيد مهران، رئيساً لقرية السحايت، محمد محمود عبدالسلام، رئيسًا لقرية 61 الحرية، علي احمد محمد العيسوي، رئيسًا لقرية التفتيش، هاني ابراهيم محمد، رئيسًا لقرية الابعادية، رضا سيد احمد حسن حوا، رئيسًا لقرية الكفر الشرقي، رضا الشربيني محمد، رئيسًا لقرية الزعفران، شيماء السعيد محمد، رئيسًا لقرية البنا، هلال السيد هلال، رئيسًا لقرية كوم الحجر ".  

يأتي هذا في إطار حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، علي تطوير كفاءة الجهاز الإداري والدفع بالكوادر والقيادات المؤهلة للقضاء علي الروتين ومكافحة الفساد والعمل علي تطوير آلية التواصل الدائم والفعال وضرورة التواجد في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن حركة التنقلات تهدف إلى ضخ دماء جديدة للعمل بالوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، موجهاً اياهم للعمل علي تحسين مستوي الاداء الاداري، والاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستماع لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأى مخالفات سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء العشوائي.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين والعمل علي سلامتهم دائما.

الحامول تنقلات مدينة مركز كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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