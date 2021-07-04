الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«من التألق الفني للغياب».. محطات في حياة الفنان هاني سلامة

هاني سلامة
هاني سلامة

يحتفل اليوم الأحد 4 يوليو، الفنان هاني سلامة بعيد ميلادة الـ 44، حيث قدم خلال مسيرته الفنية مجموعة من الأعمال الناجحة كان آخرها مسلسل “بين السما والأرض” والذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي.

وترصد "الدستور" في السطور التالية مسيرة الفنان هاني سلامة الفنية.


دخل الفن صدفة


درس هاني سلامة، في الكويت نظرا لظروف عمل والده، ثم انتقل للقاهرة بعدما التحق بالمعهد الحديث لعلوم الكمبيوتر بالمعادي، وكان دخوله إلى عالم التمثيل عن طريق الصدفة عندما تقدم إلى شركة مصر للأفلام العالمية لمالكها المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، حينما أعلنت عن طلب وجوه جديدة، وأجريت له عدة اختبارات أمام الكاميرا، وبدأ مشواره من خلال دور "عبد الله" في فيلم "المصير" عام 1997.


البطولة


وفي عام 1999 بدأ مشواره كبطل سينمائي من خلال فيلم "الآخر" مع نبيلة عبيد، حنان ترك، لبلبة، محمود حميدة، وعزت أبو عوف، ومنه إلى تقديم دور النجومية في العديد من الأفلام، وهي: "العاصفة، السلم والثعبان، أصحاب ولا بيزنس، إزاي البنات تحبك، حالة حب، ويجا، خيانة مشروعة، أنت عمري، الأولة في الغرام، الريس عمر حرب، السفاح".

كان يريد أن يصبح مطربًا، ولكن يوسف شاهين آمن بموهبته كممثل ويتمنى خوض تجربة الأعمال التاريخية ولكنه يدرك صعوبة تلك النوعية من الأعمال لأنها تحتاج إلى ميزانيات ضخمة، حسبما قال في احد لقاءاته، ويتمنى تجسيد عدد من الشخصيات الدينية ويرى ان هناك تجارب حققت نجاحا كبيرا وحفرت التاريخ فى أذهان الأجيال.

يشجع الأهلي


يشجع النادي الأهلي، ويرفض التعصب في التشجيع، بحسب ما أكده خلال أحد اللقاءات الصحفية، قائلا: إن الرياضة هواية يجب ممارستها والاستمتاع بها دون تعصب.

غياب عن السينما


شارك هاني سلامة في بطولة عدة أفلام أبرزها "المصير، والعاصفة، والآخر، وأصحاب ولا بيزنس، والسلم والثعبان، وإزاي تخلي البنات تحبك، والسفاح"، ورغم ذلك تغيب عن السينما منذ ما يقرب 10 سنوات.

الكويت مصر كمبيوتر لقاء محمود حميدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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