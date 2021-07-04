الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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تقارير ومتابعات

حنان ترك تتصدر محركات البحث.. والجمهور: «وحشتينا يا نجمة»

حنان ترك
حنان ترك

تصدر اسم الفنانة المعتزلة “حنان ترك” قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير “جوجل” عقب ظهورها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام” وهي ترتدي “مايوه بوركيني”، وتقضي إجازة الصيف.

كما نشرت الفنانة المعتزلة حنان ترك، فيديو قصير لها عبر حسابها “انستجرام” وهي ترتدي “مايوه بوركيني” وتضع فوقه شال شيفون طويل، وتستمتع بالألعاب المائية وسط مجموعة من الأطفال.

وبعد نشرها هذه الصور أثارت حنان ترك الجدل من جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم تركها للفن منذ فترة طويلة.

واعتادت الفنانة المعتزلة حنان ترك من حين لآخر رغم اختفائها تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل مع صور حنان ترك بملابس البحر عدد كبير من متابعيها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحمد محمود: “جميلة ومريحة في كل تصرفاتك وحشتينا يا نجمة”، بينما قالت سهيلة أحمد: “بحبك يا حنان في كل حاجة بتعمليها وتلبسيها ربنا يسعدك”، وقالت نرمين أحمد: “أحلى ما فيكس إنك بتعيشي حياتك بعيدا عن القيل والقال وكلام الشوشيال ميديا.. أنتِ عظيمة”.

واعتزلت الفنانة حنان ترك التمثيل نهائيًا عام 2012، وكان آخر عمل درامي قدمته بالحجاب مسلسل “الأخت تريز”، وسبقها عدد من الأعمال الفنية التي قدمتها مع ارتداءها غطاء الرأس ومنها مسلسل “نونا المأذونة”، و"القطة العمياء"، و"هانم بنت باشا"، وفيلم “المصلحة” مع أحمد السقا وأحمد عز.

جمهور مواقع التواصل ملابس اطفال محرك البحث جوجل

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