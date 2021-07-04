الأحد 04 يوليو 2021
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تقارير ومتابعات

حرارة شديدة.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

طقس حر
طقس حر

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، في ظل الموجة الحارة التي تشهدها البلاد على مدار الأيام الحالية.

حالة الطقس اليوم الأحد 


وقال شاهين، لـ"الدستور"، إن طقس اليوم سيكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية والغربية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، فيما يسود ليلًا طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. 

وأشار شاهين إلى أن الرياح ستنشط اليوم الاحد على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، فيما تشهد البلاد نشاطًا لحركة الرياح تحدث اضطرابًا في حركة الملاحة على البحرين الأحمر والمتوسط.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم تكون درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 38، الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 39، جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 41.  

حالة الطقس الاثنين 


وأوضح شاهين أن طقس الاثنين سيكون حار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أثناء النهار، فيما يكون الطقس ليلاً، لطيف على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

وأشار شاهين إلى أنه من المتوقع انخفاض في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات عن معدلها الطبيعي لتكون درجات الحرارة المتوقعة الاحد بالقاهرة الكبرى درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 36 والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 37 وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 39 وشمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 39.


حالة الطقس الثلاثاء 


ونوه شاهين إلى أن طقس الثلاثاء سيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، شمال الصعيد، بينما سيكون معتدلًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، فيما يكون الطقس ليلًا، لطيفًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وجنوب البلاد، معتدلاً على جنوب سيناء.

درجات الحرارة حالة الطقس درجة الحرارة ارصاد الحرارة

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