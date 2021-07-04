الأحد 04 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

تكليف أحمد محمد بخيت بتسيير أعمال عميد كلية الهندسة جامعة بني سويف

الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، قرار رقم (739)، بقيام الدكتور أحمد محمد حسن بخيت أستاذ الإنشاءات بكلية الهندسة بتسيير أعمال عميد كلية الهندسة لحين تعيين عميد.

وحصل الدكتور أحمد محمد بخيت على بكالوريوس هندسة مدنية جامعة المنيا2001 بتقدير عام "امتياز"، وعمل وكيلاً لكلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكيلاً للدراسات العليا والبحوث، له أكثر من 30 بحث علمي فى مجلات محكمة ذات معامل تأثير والاشراف على أكثر من 15 رسالة الماجتسير والدكتوراه، وقام بتحكيم مجموعة من المشاريع البحثية.

ووجه الدكتور منصور حسن، الشكر والتقدير للدكتور محمد شاكر ندا عميد الكلية السابق على ما قدمه للكلية من إنجازات طوال مدة توليه العمادة، متمنيا له التوفيق والسداد فى مهام عمله الجديد بعد صدور قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بقيامه بأعمال رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية.

وفى سياق منفصل وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، خلال جلسته رقم 198، على إبرام بروتوكول تعاون وشراكة بين كلية الخدمة الإجتماعية التنموية بالجامعة ومؤسسة مصر الخير، وذلك لدعم أنشطة المؤسسة لبناء قدرات المنظمات الأهلية.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز دور المنظمات الأهلية في إنفاذ أجندة التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030، من خلال تحسين بيئة العمل بتلك المنظمات والجمعيات، وتوفير الموارد المتنوعة اللازمة التي تعمل على ازدهار العمل الأهلي، لافتا أن مسؤوليات الكلية فى إطار الاتفاق تتمثل في تقديم الدعم الأكاديمي والمراجعة العلمية للموضوعات التى تشتمل عليها الحقائب التدريبية في مجال التنمية المستدامة، علاوة على اعتماد شهادات المشاركين بالبرامج التدريبية مع إمكانية توفير الكلية نخبة من الكوادر الأكاديمية لتنفيذ بعض الأنشطة، بالإضافة الى تقديم الدعم الأكاديمي بالمواد التعليمية للمنصة الإلكترونية للمؤسسة.

فيما تتمثل مسؤوليات المؤسسة في إدارة وتنفيذ كافة الأنشطة المتعلقة ببناء قدرات المنظمات وإنتاج عدد من الحقائب التدريبية، وتنظيم عدد من ورش العمل والموائد المستديرة حول قضايا العمل الأهلي المصري والعربي بالتنسيق مع الكلية، فضلاً عن وضع شعار الكلية ضمن الرعاة الرئيسين لأنشطة المؤسسة.

وأشار الدكتور أبو الحسن عبد الموجود عميد الكلية، إلى تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تكون مهمتها الإشراف العام على كافة الأنشطة وتقديم رؤية شاملة للتعاون ووضع خطة لتنفيذ أهداف البروتوكول، بالإضافة إلى تذليل كافة الصعوبات والتحديات التى تواجه تنفيذ الأنشطة.

رئيس جامعة بني سويف التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار كلية الهندسة المشاريع خدمة المجتمع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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