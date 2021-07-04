الأحد 04 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«جعجع» يحمل المسؤولين اللبنانيين مسؤولية القضاء على أموال المودعين

سمير جعجع
سمير جعجع

حمل رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، اليوم الأحد، الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان، مسؤولية القضاء على ما تبقى من أموال المودعين.

وتابع جعجع في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، "إننا سنفعل المستحيل لمحاولة ردعهم عن ذلك"، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبناني.

وفي وقت سابق من اليوم، طالب عضو تكتل الجمهورية القوية اللبناني النائب ​وهبي قاطيشا​، المسؤولين بوضع حد لظواهر الفوضى التي بدأت تتفشى في ​"عكار​"، ووضع مخطط ​مالي​ واقتصادي بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية لإنهاض ​الدولة​ قبل السطو على ​الاحتياطي الإلزامي​ ومنحه للمهربين، وإعادة السيطرة على الحدود، فلا دولة في العالم إن لم تسيطر على حدودها.

وتابع قاطيشا، في بيان له اليوم الأحد: "بعدما انهارت المرتكزات المالية والاقتصادية والصحية للدولة، وتنازلت عن سيادتها على الحدود وسلمتها إلى قلة من المهربين، ما تزال مصرة على سياسات مالية لا تخدم المواطنين اللاهثين وراء لقمة عيش أو حبة دواء أو نقطة محروقات، لتأمين استمرارهم في الحياة، وهي تخدم بذلك القلة المستفيدة من بقية أموال المواطنين في الإحتياطي الإلزامي، والتي تذهب إلى جيوب الأغنياء والمهربين، وكأنها بذلك مصممة على التخلي عن آخر قرش من مدخرات اللبنانيين ومنحه للمهربين قبل سقوط الدولة، ما أدى إلى فوضى مجتمعية لم يشهدها لبنان منذ مئة عام، وخصوصا في منطقة عكار التي أخذ أبناؤها على عاتقهم في المؤسسات الأمنية حماية ​السلم الأهلي​ في كل لبنان"، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبناني".

ودعا قاطيشا المواطنين في "عكار" إلى التشديد على التضامن المجتمعي لإفشال المخطط المستحيل الذي يهدف إلى إسقاط الدولة وتغيير الوجه الثقافي واللغوي والتاريخي للبنان.

حزب القوات اللبنانية رئيس حزب القوات لبنان الاحتياطى الإلزامى أموال المودعين

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وائل لطفي

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