نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يجتمع بعمداء الكليات لمتابعة نتائج الامتحانات

عقد الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي بعمداء كليات فرع الوجه القبلي بمقر كلية العلوم بأسيوط، لمتابعة سير أعمال الكنترولات والتصحيح ورصد النتائج بالكليات.



هذا وقد أكد نائب رئيس جامعة الأزهر على ظهور نتائج الامتحانات فى الوقت المقرر لها، مع مراعاة كافة الضوابط المنصوص عليها والدقة اللازمة لمصلحة الطلاب والطالبات، طبقا لتعليمات إدارة الجامعة برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.



يأتي ذلك فى إطار الاجتماعات الدورية لفضيلة نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي مع السادة عمداء الفرع.



بدء الاجتماع بتوجيه الشكر لكافة العمداء على جهدهم المبذول خلال العام الدراسي، كما استمع فضيلته إلي تقرير موجز من السادة عمداء كليات الفرع حول العملية الامتحانية بكل كلية على حدة، ومدى الانتهاء من أعمال الكنترولات والتصحيح.



كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على كافة الاحتياجات الخاصة بالكليات لعرضها على رئاسة الجامعة وفضيلة الإمام الأكبر فى اجتماع المجلس الأعلى للأزهر.



وقد أثنى فضيلته على كلية العلوم برئاسة الأستاذ الدكتور علاء جاد الكريم عميد الكلية لحصولها على ضمان الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد كأول كلية بفرع الجامعة للوجه القبلي.



وعلى هامش الاجتماع استمع فضيلة نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي و السادة العمداء لعرض توضيحي من الدكتور أيمن أسعد عبدالرحمن المدرس بقسم الرياضيات بكلية العلوم حول مشروع التحول الرقمي بكلية العلوم بجامعة الأزهر والذي يتيح إتاحة البيانات الخاصة بالعاملين والسادة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة والطلاب والمكتبات والبرامج الدراسية من خلال التوثيق الرقمي، وكذلك سرعة إظهار النتائج مع ضمان الجودة والدقة و إنهاء كافة المستحقات المالية المقررة لجميع العاملين بفرع الجامعة من خلال التحول الرقمي وذلك وفق رؤية مصر 2030.



ويهدف التحول الرقمي إلى سرعة إنجاز كافة الخدمات لجميع العاملين والطلاب فى وقت قياسي و حل العديد من المشكلات مثل نقص العاملين الذي تعاني منه الجامعة.

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