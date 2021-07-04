محافظ العاصمة يتفقد أعمال تطوير القاهرة التاريخية

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ورئيس اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية يرافقه المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات أعمال تطوير القاهرة التاريخية ورفع المخلفات والأتربة من الأراضي الفضاء تمهيدًا لبدء أعمال التصميم والتنفيذ لأعمال التطوير تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد أن هدف دخول الدولة للمنطقة هو تطويرها وإعادتها لسياقها التاريخى خاصة وأن منطقة القاهرة التاريخية تمثل جزء هام من تاريخ مصر مشيرًا إلى أن جميع أجهزة الدولة تعمل على سرعة تنفيذ هذا المشروع وبدء الخطوات والإجراءات التنفيذية على أرض الواقع.



وأكد محافظ القاهرة أن الرؤية العامة للمشروع تقوم على حفظ وتحسين النشاط الاجتماعى والاقتصادى للنسيج العمراني، وتكوين مقصد سياحي تاريخي جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها .



ويشمل التطوير مناطق خلف مسجد الحاكم ودرب الطماعين وزخارى ودرب اللبانة وباب زويلة ومنطقة أم الغلام خلف الحسين .

كان أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ورئيس اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية بدء رفع المخلفات والأتربة من الأراضي الفضاء بالقاهرة التاريخية بمنطقة باب زويلة تمهيدًا لبدء أعمال التصميم والتنفيذ لأعمال التطوير تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي فى التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد أن هدف دخول الدولة للمنطقة هو تطويرها وإعادتها لسياقها التاريخى خاصة وأن منطقة القاهرة التاريخية تمثل جزء هام من تاريخ مصر الممتد منذ المصريين القدماء، مروراً بكافة العصور ، ولكونها محط أنظار العالم كانت تعليمات القيادة السياسية بسرعة إنقاذ هذه المنطقة وإعادة إحياء آثارها وتخليصها من العشوائية مشيرًا إلى أن جميع أجهزة الدولة تعمل على سرعة تنفيذ هذا المشروع وبدء الخطوات والإجراءات التنفيذية على أرض الواقع.



وأكد محافظ القاهرة أن الرؤية العامة للمشروع تقوم على حفظ وتحسين النشاط الاجتماعى والاقتصادى للنسيج العمراني، وتكوين مقصد سياحي تاريخي جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.

محافظ القاهرة ومدير تطوير العشوئيات

محافظ القاهرة ومدير تطوير العشوئيات

تطوير العشوائيات

محافظ القاهرة ومدير تطوير العشوئيات

محافظ القاهرة ومدير تطوير العشوئيات

محافظ القاهرة ومدير تطوير العشوئيات

محافظ القاهرة ومدير تطوير العشوئيات

محافظ القاهرة ومدير تطوير العشوئيات

محافظ القاهرة ومدير تطوير العشوئيات

محافظ القاهرة ومدير تطوير العشوئيات

محافظ القاهرة ومدير تطوير العشوئيات