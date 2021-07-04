ضبط 61 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا

حررت الوحدة المحلية لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، 61 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها الوحدة المحلية، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية؛ بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية المعروضة على المواطنين.

من جانبه، قال اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، إنه خلال الحملات، تم تحرير 61 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين “مخالفات نقص الوزن – توقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية – عدم إعطاء بون للصرف – عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج – محال تجارية بدون ترخيص – عدم الإعلان عن أسعار المنتجات”، بالإضافة لضبط 1500 كيلو جرام سكر تمويني، وضبط 20 جوال سماد عضوي.

وأكد رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للمخابز البلدية والأسواق، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأوضح رئيس المركز أن الوحدة المحلية تنظم حملات مكثفة في مجال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة سواء من شوارع وأحياء المدينة أو مداخل القري بجانب حملات إصلاح وصيانة وتركيب أعمدة الإنارة والكشافات ولمبات الليد وذلك لتسهيل حركة المواطنين والحد من وقوع الحوادث ليلا بجانب رفع الأشغالات من الشوارع والتصدي لكافة أشكال التعديات سواء علي أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية

يذكر أن رئيس مركزو مدينة ملوى كان قد قام بجولة تفقدية لأعمال إنشاء مجمع المصالح للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية بمجمع المصالح وذلك استعدادا لافتتاح فروع الجهات المنتفعة بمقر مجمع المصالح.

كما تابع رئيس مركز ملوى، استكمال أعمال رد الشئ لأصله الناتج عن حفر الغاز بقطاع ٣ بحى شمال١ بشارع ( الجلاء ـ الاهرام ـ استكمال امتداد ش الجيش شرق ـ ش فرعى من عمر مكرم حتى الاهرام ـ )