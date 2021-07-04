الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

في يوم الحرية..

خطط بريطانية لتخفيف قيود كورونا في البلاد

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، أنه سيتم رفع قيود ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي الالزامية، المرتبطة بانتشار كورونا في بريطانيا، في إطار انفراجه يوم الحرية 19 يوليو.


وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أنه من المفهوم أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يستعد لإطلاع الأمة هذا الأسبوع على خططه لتخفيف القيود المرتبطة بوباء «كورونا» في إنجلترا، حيث أشارت العديد من الصحف إلى أنه يعتقد أن مجموعة من التدابير المحلية يمكن أن تنتهي في «موعد النهاية».

ووفقاً لصحيفة «صنداي تايمز»، سوف يصبح ارتداء الكمامة اختيارياً في جميع الأماكن وتنتهي قيود ترك متر على الأقل بين كل شخصين في أماكن الضيافة.

وقالت الصحيفة إنه سوف يتم السماح بتنظيم فعاليات جماهيرية، بما في ذلك المهرجانات، بموجب مقترحات المرحلة النهائية من خريطة الطريق الخاصة بالخروج من الإغلاق.

وذكرت صحيفة «صنداي إكسبريس» أن الحكومة البريطانية تتوقع أيضاً تلقي نتائج مراجعات فريق العمل بشأن استخدام، مما يسمى بجوازات سفر اللقاح ومستقبل التباعد الاجتماعي التي سوف يتم تقديمها هذا الأسبوع.

يأتي ذلك في الوقت الذي كرر فيه وزير الصحة ساجد جاويد - الذي حل مكان مات هانكوك بعد استقالته الأسبوع الماضي - تأكيده على أن البلاد سوف تحتاج إلى إيجاد طرق للتعايش مع الفيروس، نظراً لأنه لا يمكن «القضاء عليه».

وخلال يومين ماضيين، فقد سجلت السلطات الصحية البريطانية أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ أكثر من خمسة أشهر، على خلفية زيادة حادة في تفشي الفيروس خلال الأسبوع الأخير.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الخميس، عن تسجيل 27989 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية مقابل 26068 إصابة أمس، ما يمثل أكبر حصيلة يومية منذ 25 يناير الماضي.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس في المملكة المتحدة خلال اليوم الأخير بواقع 22 حالة، مقابل 14 أمس.

وسجلت بريطانيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و828463 إصابة بكورونا، منها 128162 حالة وفاة.

وتظهر إحصاءات وزارة الصحة أن معدل الإصابات الجديدة بكورونا على أساس يومي في بريطانيا ارتفع خلال الأيام السبعة الماضية بواقع 72 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق.

وتلقى أكثر من 44.8 مليون شخص في المملكة المتحدة الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل أكثر من 33 مليونا منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية.

بريطانيا يوم الحرية كورونا ١٩يوليو انفرجة الوباء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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